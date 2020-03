Condenado a 21 anos e 9 meses o home que tentou asasinar a súa ex e o seu fillo en Foz

A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condenou a 21 anos e nove meses de cárcere un home que en marzo de 2018 tentou asasinar a súa exparella e o fillo da muller. Ademais, foi sentenciado á prohibición de residir ou acudir á localidade de Foz durante 27 anos.

O imputado, segundo consta na sentenza, “non aceptaba a separación” da súa compañeira sentimental e “con ánimo de acabar coa súa vida e a do seu fillo menor de idade”, accedeu ao domicilio de Foz no que residían. Unha vez alí, abriu as bombonas de gas butano e os catro fogóns da cociña, o quentador e a estufa de gas, “con coñecemento e con vontade de que coa súa actuación lles produciría a morte cando chegasen á vivenda”.

O tribunal destaca que o sospeitoso non conseguiu o seu propósito porque cando a súa exparella chegou ao inmoble percibiu o forte cheiro a gas, polo que “non accionou a chave da luz nin acendeu o cigarro que tiña por costume ao entrar na cociña”. Ese día o menor non se atopaba na vivenda porque quedara cos seus avós. O tribunal, ademais das penas de prisión, prohibiu ao sospeitoso comunicarse e aproximarse á súa excompañeira durante 18 anos; e, ao fillo da muller, durante 9 anos.

Ademais de por dous intentos de asasinato, o home foi sentenciado como autor dun delito de roubo con forza en casa habitada, danos e quebrantamento de condena. Os maxistrados consideran acreditado que o acusado se apoderou e rompeu diversos obxectos do interior do domicilio da súa exparella. Entre os danos que causou figuran a fractura dun televisor e o cristal dunha foto da súa exparella, da que tiña ordes de afastamento.