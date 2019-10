Conde reprocha la "inacción" del Gobierno y asegura que la "solución" a Alcoa está en sus manos

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha reiterado que "la solución a Alcoa la tiene el Gobierno", ante la situación de la planta de San Cibrao, por lo que ha pedido que se adopten medidas para lograr un precio eléctrico competitivo que garantice su viabilidad. A preguntas de los periodistas, ha reprochado la "inacción" del Ejecutivo en funciones y le ha instado a adoptar medidas que permitan que el "precio sea homologable a nivel europeo" y que la planta sea "competitiva desde el punto de vista industrial".

Con ello, ha vuelto a pedir que se apruebe el estatuto electrointensivo para conseguir "un precio entre 35 y 45 euros por megavatio". En esta línea, ha asegurado que si el Ejecutivo central sigue con su "inacción" la única solución será "cerrar la planta de Alcoa".

"El Gobierno tiene la decisión de no hacer nada y no poner en igualdad de condiciones el precio eléctrico para Alcoa", ha dicho en alusión a una medida que afecta también a la antigua fábrica de la multinacional en A Coruña, ahora Aluiberia LC. "Es posible tener ese precio eléctrico competitivo y que haya un estatuto que facilite medidas", ha recalcado Conde.

AS PONTES. Además, ha asegurando que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está generando "una polémica ficticia"en relación al cruce de acusaciones con la Xunta por la situación de la central de Endesa en As Pontes. "Lo que necesitan los trabajadores son decisiones del Gobierno" como "eliminar el céntimo verde" y solicitar a la UE "las mismas condiciones que tienen otras plantas" similares. "No es momento de generar polémicas ficticias, es momento de tomar decisiones", ha aseverado el titular de Industria, quien ha insistido en que los empleados "necesitan respuestas".

Y es que el conselleiro ha vuelto a insistir en que la Comisión Europea "plantea una transición energética en el horizonte 2030-2045 y en ese horizonte es donde hay que tomar medidas", ha recalcado con motivo de su presencia en la presentación de resultados de la Edar de Bens en el uso de fuentes energéticas limpias.