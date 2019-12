Conde: "Se non hai medidas complementarias podemos estar na antesala do peche de Alcoa"

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, afirmó que el Gobierno gallego está "enormemente preocupado" por lo que considera "falta de reacción" del Ejecutivo central ante el problema que tiene Alcoa por el elevado coste energético que tiene.

Francisco Conde advirtió que el concurso para electrointensivas previsto para la próxima semana "reduce as posibilidades de continuar a actividade de Alcoa en San Cibrao".

"Se non hai medidas complementarias por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica lamentablemente podemos estar na antesala do peche de Alcoa", afirmó Francisco Conde, que expresó el apoyo de la Xunta a los trabajadores de la multinacional del aluminio, que este sábado continúan con su calendario de movilizaciones con una concentración en Lugo ante la Subdelegación del Gobierno.

En tres semanas se reevaluarán los resultados de la quema de lodo en As Pontes

Sobre la térmica de As Pontes, Conde informado de que en el plazo de "tres semanas" se reevaluarán los informes elaborados por Endesa para comprobar la viabilidad de mantener la actividad en la central térmica de As Pontes mediante la quema combinada de carbón y biocombustibles, con el objetivo de mantener la actividad en la planta.



Conde afirmó que, en este momento, tanto la Xunta, como el Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de As Pontes están "trabajando para identificar qué tipo de solución técnica permitiría reactivar" la central térmica.



"Este es el objetivo inmediato. Encontrar una solución técnica para combinar la utilización de carbón con la de biocombustibles", precisó, fundamentalmente "lodos" de depuradora.