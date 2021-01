Conde espera de Alcoa una “voluntad real” para cerrar el acuerdo de venta

El vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia y conselleiro Economía, Francisco Conde, espera por parte de Alcoa “un compromiso real, una voluntad real, para llegar a ese acuerdo” que permita la venta de la planta de aluminio primario de San Cibrao, para “darle una salida a todas las partes”.

Conde hizo estas declaraciones después de que el comité de empresa y Alcoa llegasen este lunes a un acuerdo para reiniciar las negociaciones de cara a una posible venta de la planta a la Sepi y para desconvocar la huelga indefinida que comenzó a principios de octubre en el complejo industrial de San Cibrao.

“Tenemos que agradecerle tanto al comité de empresa como a Alcoa que llegasen a ese acuerdo para suspender la huelga y, por lo tanto, para retomar la actividad y iniciar el proceso de negociación para poder vender la planta y darle continuidad a los puestos de trabajo”, añadió Conde.

El conselleiro recordó que los “tribunales” se pronunciaron de forma “clara” y dijeron que “no es posible que Alcoa pueda despedir a los 524 trabajadores” de la planta de aluminio, por lo que ese acuerdo se hacía necesario para buscar una solución.

“Lo que le pedimos a Alcoa es un compromiso real, una voluntad real, para llegar a ese acuerdo y darle una solución a todas las partes”, añadió el vicepresidente económico, quien garantizó que la Xunta seguirá trabajando, de la mano con el Gobierno central y con los trabajadores, para “identificar esa salida”.

“Ese es el objetivo”, insistió, que se mantenga la producción y el empleo, en la “única planta de aluminio primario” que queda en España.

JOSÉ ANTONIO ZAN. El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, considera que el acuerdo alcanzado por la representación social con la multinacional “es más que bueno”, porque había que desbloquear la situación” y facilitar la negociación para la venta de la planta de aluminio.

Es “la única salida”, ha dicho, para garantizar el futuro de la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

“Hicimos un último intento para que la empresa recapacitase e incluyese la refinería de alúmina en una negociación para la venta del complejo industrial"

“Lo único que se ha quedado en el tintero es la planta de alúmina”, reconocía Zan en declaraciones a Efe, pero “la empresa en ningún momento hizo ni siquiera el amago” de introducir el futuro de la refinería en los términos del acuerdo.

“Hicimos un último intento para que la empresa recapacitase e incluyese la refinería de alúmina en una negociación para la venta del complejo industrial, pero no fue posible y teníamos que desbloquear la situación y buscar una salida”, precisó el presidente del comité.

En ese sentido, recordó que es un acuerdo que contará con el aval de dos gobiernos, el central y el de la Xunta de Galicia, y que será “fiscalizado por la Abogacía del Estado”.

“Es la única salida que teníamos”, aclaró en todo caso, porque “si no hay comprador, no hay venta y si no hay venta, no hay solución”.

“No podíamos esperar más. El comprador lleva ocho meses esperando. Está comprando plantas en otras lugares y el dinero no es infinito"

Ahora, al menos, con ese acuerdo se consigue que Alcoa “se siente a negociar la venta de la planta”, añadió, a través de la Sepi.

“No podíamos esperar más. El comprador lleva ocho meses esperando. Está comprando plantas en otras lugares y el dinero no es infinito. Para nosotros sería un problema que el comprador -Liberty House- se retirase, por el tiempo de espera o por falta de liquidez, porque ha comprado otros activos”.

Además, destacó que el acuerdo con Alcoa ha permitido “reducir los plazos de negociación”, dado que la multinacional planteaba las conversaciones “a nueve meses”, probablemente para esperar por una hipotética resolución favorable en el Tribunal Supremo al recurso de casación presentado por la anulación del Ere, pero ahora el plazo terminaría en abril.

“Es una negociación. Nadie ha ganado por goleada. Todos hemos perdido algo, pero hemos desbloqueado la situación. Hemos ido de la mano del Gobierno y de la Xunta y nos ha ido bien”, consideró Zan. Ahora, dijo, toca actuar “con inteligencia y con coherencia”.