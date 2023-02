Alcoa y la plantilla firman el acuerdo para retrasar el rearranque hasta 2025

La multinacional Alcoa y la representación de la plantilla han firmado la modificación del acuerdo para retrasar hasta octubre de 2025 el rearranque completo de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, ha informado el presidente del comité de empresa de la planta, José Antonio Zan.

"El acuerdo ya está firmado desde este lunes a última hora", dijo Zan, quien también precisó que "todos los sindicatos" rubricaron el documento, incluida la CIG, que se mostró partidaria de votar en contra en el referéndum, a diferencia de CCOO y UGT, que se posicionaron a favor del sí.

Por parte de Alcoa, precisó Zan, rubricó el acuerdo la máxima autoridad de la empresa en este ámbito, el jefe de Operaciones de la multinacional a nivel global, William F. Oplinger.

"Es más de lo que pedíamos. Habíamos solicitado que lo firmase la jefa de Operaciones para Europa y Oriente Medio, pero al final ha sido el jefe de Operaciones a nivel global", dijo Zan.

En una carta remitida a los trabajadores del complejo industrial de San Cibrao, la dirección de Alcoa afirma que el acuerdo alcanzado con el comité es el "resultado de un diálogo franco y abierto con los representantes de los trabajadores de la fábrica", en el que "todas las partes" han sido escuchadas "con el objetivo compartido de llegar a la mejor solución para el futuro y seguir avanzando en los esfuerzos para alcanzar la viabilidad de la planta de aluminio".

Asimismo, reitera "el agradecimiento de la compañía por el compromiso y la profesionalidad que los trabajadores de la fábrica vienen demostrando".

El vicepresidente de Energía de la compañía, Álvaro Dorado, destaca en esa carta que "Alcoa valora positivamente el apoyo de los trabajadores a la propuesta de la compañía, que aporta más inversiones, amplía la protección laboral y establece un programa del rearranque de la producción de aluminio primario más gradual, a partir del 1 de enero de 2024".

"Desde Alcoa mantenemos nuestro firme compromiso de trabajar para el futuro de San Cibrao, de la mano de los trabajadores, para conseguir que esta planta sea viable a largo plazo", añade.

Alcoa informa de que, en virtud del nuevo acuerdo, se mantiene el reinicio de las cubas "el 1 de enero de 2024", con la previsión de que "al menos 32 cubas estén operando el 1 de abril de 2024", mientras que el cien por cien habrá arrancado a 1 de octubre de 2025.

Desde esa fecha, la producción mínima será del 75% de la capacidad de producción total de 228.000 toneladas al año hasta finales de 2026.

Durante este tiempo, la planta de aluminio primario utilizará exclusivamente alúmina de la refinería de San Cibrao.

La inversión adicional de Alcoa será de 78 millones de dólares, además de los 103 millones de dólares contemplados en el acuerdo inicial para inversiones de capital y costes de rearranque.

La mayor parte del compromiso adicional se destinará al horno de cocción de ánodos y a las barras de compensación magnética.

Francisco Conde

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, considera que retrasar a octubre de 2025 la reactivación total de la planta de Alcoa, es "unha saída en falso". El conselleiro de Economía, Empresa e Innovación comunicó además su apoyo a la decisión de los trabajadores, que cree "moi difícil", tras respaldar el 73% de la plantilla de la factoría la propuesta final presentada por Alcoa, que además de modificar el plazo de parada de las cubas, incluye el mantenimiento de los empleos hasta finales de 2026.

Francisco Conde defiende que tanto el Ejecutivo central como la empresa no dieron otra alternativa a los trabajadores de la fábrica mariñana más que aceptar esta propuesta. El titular autonómico de Economía constata que "estamos ante un incumprimento por parte do Goberno que non está garantindo un prezo eléctrico competitivo, e de Alcoa que tampouco tivo a capacidade de desenvolver os investimentos comprometidos, polo tanto creo que este acordo dá un prazo adicional, pero non dá ningún tipo de alternativa", reprocha al entender que no constituye una solución definitiva.

Conde defiende que "hai que pasar das palabras aos feitos, e iso significa responder con feitos á confianza que está trasladando o colectivo de traballadores de Alcoa tanto ao Goberno como á propia empresa". Desde la Xunta reclaman al Estado que cumpla el compromiso de garantizar un precio eléctrico competitivo, para lo que solicita la modificación del estatuto de consumidores electrointensivos "poñendo en igualdade de condicións, dende o punto de vista do prezo enerxético a Alcoa e ás empresas electrointensivas españolas con respecto ás do resto de Europa".

El vicepresidente primero también demanda de la empresa que asuma las inversiones comprometidas. Francisco Conde considera que los trabajadores merecen una respuesta concreta "para atopar esa solución de futuro".

EÓLICOS. Conde asegura que la Administración autonómica dio pasos importantes en las últimas semanas aprobando una serie de parques eólicos que pueden aportar una solución parcial, pero "todos sabemos que eses pasos non son a solución definitiva, que pasa necesariamente por un prezo eléctrico competitivo e por investimentos que garantan a competitividade", insiste.