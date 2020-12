Conde, sobre Alcoa: "La única solución posible es la intervención"

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha afirmado este miércoles que "en el momento en el que se pueda dictaminar" que Alcoa "no está dispuesta a darle continuidad" a la producción en la planta de aluminio de San Cibrao, la "única solución posible es la intervención".

Conde afirmó que esa es la postura que defiende la Xunta de Galicia tanto con los trabajadores como con el propio Gobierno de España. "Necesitamos claramente que haya una apuesta por el empleo industrial en A Mariña", dijo Conde, pero también "en otras empresas electrointensivas", porque con el estatuto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros "no tienen una respuesta a sus necesidades".

"Galicia pierde una vez más con estatuto", lamentó el conselleiro, quien también dijo desconocer "los motivos por los que el Gobierno lo retrasó", porque "para este resultado podría haberse ahorrado este camino".

Desde su punto de vista, "no solo llega tarde, si no que es insuficiente y no da una respuesta a los grandes consumidores de energía de nuestro país", que en esas condiciones no pueden competir en igualdad de condiciones con respecto a otros países como Francia o Alemania.

Según Conde, "Galicia sale una vez más perjudicada frente a otros territorios", porque con el nuevo marco "se pasa de apoyar a 120 empresas en España a 600", de modo que los "grandes consumidores electrointensivos", como puede ser Alcoa, no obtienen la respuesta que esperaban. "Tampoco hay un compromiso claro desde el punto de vista de los mecanismos CO2", insistió, ni "se han atendido las principales alegaciones presentadas por Galicia, Cantabria y Asturias", especialmente en lo relativo a reconocer la figura de "los grandes hiperelectrointensivos".

Además, tampoco aparecen contempladas en el texto final "medidas fiscales que la Xunta consideraba imprescindibles" para "abaratar el precio" de la energía.

Por todo ello, el conselleiro le pidió al Gobierno de España que "rectifique esa política energética, que está dejando a un lado a la industria y está poniendo en una situación verdaderamente complicada que los empleos industriales puedan tener futuro en nuestro país".