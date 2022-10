Adrián Mariño Salgueiro e a egua pitufiña do celta

Adrián Mariño: "Los concursos les ayudan a perder el miedo a la gente"

El criador vivariense tiene en la cuadra los mejores animales "porque en San Roque está el hándicap del lobo, que come las crías" ► Su yegua Pitufiña do Celta acaba de coronarse campeona de la Copa Galicia en As San Lucas de Mondoñedo