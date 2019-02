El concurso de traslados estabilizará 68 plazas en institutos y EOI de la comarca

El concurso de traslados de la Consellería de Educación implicará la mayor cobertura de vacantes de la historia en Galicia, según la Xunta, y permitirá la estabilización de 68 plazas docentes en institutos y escuelas oficiales de idiomas de la comarca mariñana. Las centrales sindicales han dado a conocer la propuesta provisional que hace el departamento autonómico para esos centros y que está pendiente de la autorización definitiva.

La CIG Ensino realizó un estudio por los centros, presentado a la consellería, en el que demanda la cobertura de 1.496 plazas, de las que Educación propone 1.215 en toda la comunidad gallega. Pide alegaciones justificadas para llevar a la reunión del próximo 14.

Educación propone una de Lingua Castelá e Literatura para el IES de Alfoz-Valadouro, para el Perdouro de Burela incluye Lingua Castelá e Literatura (1), Matemáticas (1), Orientación (1), Economía (1), Inglés (1), Procesos de Xestión Administrativa (2), Asesoría e Imaxe Persoal (1), Administración de Empresas (1) y Perruquería (1). La extensión de la EOI en Burela tendría 3 de Inglés.

La propuesta para el Monte Castelo de Burela cubre plazas en Latín (1), Lingua Castelá e Literatura (1), Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico (1), Tecnoloxía (1), Xeografía e Historia (1), Debuxo (1), Inglés (1), Procesos de diagnóstico clínico e produtos otoprotésicos (2), Procesos sanitarios (1) y Procedementos sanitarios e asistenciais (2).

Para el Marqués de Sargadelos de San Cibrao figuran Orientación (1), Análise e química industrial (1), Laboratorio (1), Operacións de procesos (1) y Sistemas e aplicacións informáticas (1). Su vecino Illa de Sarón (Xove) estabilizaría Formación e Orientación Laboral (1), Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica (1), Mecanizado e Mantemento de Máquinas (1), Informática (2) y Sistemas e Aplicacións Informáticas (2). El Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo fijará Economía (1) y el Enrique Muruais de A Pontenova, Orientación (1).

La EOI de Ribadeo consolidará Alemán (1) e Inglés (2), el Porta da Auga ribadense estabilizará Administración de empresas (2), Intervención sociocomunitaria (2), Organización e Procedementos de mantemento de vehículos (1), Procedementos sanitarios e asistenciais (1) y Procesos de Xestión Administrativa (1). Su vecino Dionisio Gamallo fijará Lingua Castelá e Literatura (1), Xeografía e Historia (1), Física e Química (1) y Educación Física (1).

En el María Sarmiento de Viveiro consolidan Filosofía (1), Matemáticas (1), Administración de empresas (1), Xeografía e Historia (1), Francés (1), Inglés (1) y Orientación educativa (1). En su vecino Vilar Ponte cubren Tecnoloxía (1) y Economía (1), mientras que en la EOI Luz Pozo de Viveiro obtendrían Alemán (1), Francés (1), Inglés (2) e Italiano (1).

MENOS INTERINIDAD. La directora del IES María Sarmiento de Viveiro, Helena Pérez Inés, explica que «con las últimas jubilaciones quedaron vacantes y hay mucha interinidad cuando es importante cubrir algunas materias con fijos». Su colega del Illa de Sarón de Xove también apuesta por contar con plazas definitivas en ciclos que no las tenían. Oliva Cabaleiro señala que «o ano pasado saíu unha de Fabricación Mecánica e non se cubriu porque os docentes prefiren estar en centros de cidades con industrias cerca».

Su homóloga del instituto Vilar Ponte, Beatriz González-Moro, apunta que solo pidieron que se cubriesen las dos últimas jubilaciones. «Penso que é mellor favorecer que os docentes se poidan mover segundo as necesidades dos centros, para min non ten sentido reducir a mobilidade».

El director del Perdouro, Santiago Pérez, indica que «os últimos anos forase baixando o número de profesorado definitivo e aumentando o provisional e con este concurso o que buscan é revertir esta situación». Su homólogo de Foz, Nicolás Asensio, señala que solicitaron las vacantes por retiro. «Son las plazas que pedimos para hacer más estable la plantilla», y adelanta que hay alguna jubilación más en el horizonte, pero que se cubrirán en otro concurso.

En el IES de Ribadeo Dionisio Gamallo son un total de cuatro los puestos de profesorado que se harán fijos. El jefe de estudios, Ramón López, apunta que en ocasiones desde la Consellería de Educación añaden alguna plaza a mayores de las que se solicitan, pero admite que en esta convocatoria recibieron las cuatro pedidas.

El Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga verá como siete de sus plazas quedan consolidadas. El director, Isidro Verdeal, señala que es más o menos lo que esperaban y en su caso reconoce que les vendrá bien consolidar esas plazas «porque moitas veces a xente que as ocupa, se está nunha situación de interinidade, non se anima a coller prazas con máis responsabilidade ou mesmo tutorías. Son reacios porque non saben o tempo que van estar, así saben co que poden contar eles e, por extensión, nós tamén no centro».