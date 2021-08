Los conciertos en formato reducido protagonizarán el San Lorenzo de Foz

Las fiestas del San Lorenzo de Foz serán otras de las atípicas de este verano en A Mariña y estarán protagonizadas por los conciertos en formato reducido, tanto a mediodía en la plaza Conde de Fontao y en A Rapadoira, como por la noche en Conde de Fontao. Así, por Foz pasarán Los Rubios, Alántica, La Otra Onda, Míster Hathawai, La Disquera, DJ Mia Disko, Dos Punto Com, El Nahual y Whicked World. Además el martes, festivo local, será el día de las bandas con la actuación a la una de la tarde de A Rebolaxe en Conde de Fontao y a las ocho de la tarde en el polideportivo del Campo da Cabana con la banda de música local.

El programa de actos arrancará ya mañana viernes con el pregón del poeta de Nois Paco Rivas. Será a las nueve en la plaza Rosalía de Castro. Una hora antes en el Cenima se inaugurará la muestra de Otero Regal, Hai mulleres y Rivas presentará su poemario Auxías. Tras el pregón el grupo local Son"s Varadero ofrecerá un concierto dentro del programa Sons na Rúa.

Los más pequeños también contarán con actos pensados para ellos. El sábado, a las ocho de la tarde, en la plaza Conde de Fontao, Títeres Alakrán representará su espectáculo Circo Galaico y el domingo será el mago Antón el que llene de magia la plaza durante todo el día con hasta ocho funciones de 45 minutos cada una.

"Todas as actividades serán con cadeiras, máscara e distancia de seguridade", explicó la concejala de cultura, Inés López Couto, "así mesmo haberá que anotar nome e teléfono para acceder aos recintos, cumprindo a normativa da Xunta de prevención da covid". "A saúde e a cultura van da man, sen unha non hai outra, é a nosa responsabilidade apoiar ao comercio, a hostalaría e ao sector cultural respectando as medidas. Vamos todos da man", añadió.

Agosto. El mes de agosto será en Foz más que las fiestas de San Lorenzo y están programados distintos actos. Así, el ciclo Cine na Rúa, con sesiones a las diez y media de la noche, incluye proyecciones en Foz, Cangas, San Martiño, San Acisclo o Cordido. El teatro también continuará todos los martes en el pabellón del colegio Nº1 y habrá actuaciones los viernes en varias plazas municipales en el marco de Sons na Rúa, a mediodía y por la noche. El día 14 están previstas las actuaciones de DJ Grande Osso y Os Amigos da Música y el día 15 las de Vrao Soul Selection y Sabela King&The Heartbreakers. El 21 actuarán Cohen DJ y The Fabulus Resaca Brothers y el 22, Varo Soul Selection y Galifund Brass. El 27 acturán Acordeonistas da Mariña.

A estas actuaciones se suman los conciertos del festival Bal y Gay con el cuarteto Seikilos el día 18 en el pazo de Fontao, Cantoría el 19 en la iglesia parroquial, Puro Gershwin el 22 en Finca Goleta y el cuarteto Casals el 26 en la basílica de San Martiño.

También este mes será la feria del libro en la plaza Conde de Fontao. Está prevista a partir del jueves 19 en horario de cinco de la tarde a diez de la noche.

Patrimonio: Chalas sobre el yacimiento de Carreiro- Marzán

El arqueológo Roberto Bartolomé explicará en unas charlas divulgativas previstas para mañana los trabajos de prospección arqueológica que se están llevando a cabo en los castros de la zona de Carreiro, en el paseo marítimo.



10 personas



Es el aforo que está permitido para cada charla. Están previstas cuatro: a las doce y a las doce y media y a las cinco y media y a las ocho. Los interesados en asistir deben llamar previamente al teléfono 982.14.00.27 para organizar esta propuesta.