Conchi Millán: "Estoy abierta a pintar al próximo alcalde de Ribadeo"

Ribadeo vivirá este viernes a las cinco de la tarde una actividad curiosa con la presentación de una serie de cuadros en los que se representa a todos los alcaldes que tuvo el municipio durante el periodo democrático actual, el posterior a la muerte de Franco. Su autora explica sus motivaciones y también su generosidad al donarlos al Concello.

¿Cómo le surgió la idea de hacer algo así?

Pues fue estando en Ribadeo, porque mi marido es de aquí y venimos desde hace casi cuarenta años. Yo había estado viendo los retratos de los diputados y senadores nuestros en Madrid, donde trabajé como médica, y pensé que Ribadeo se merecía una galería de alcaldes. Y me lo planteé: a ver cómo podía hacerse, cómo hilar la idea y se lo propuse al alcalde actual, Fernando Suárez, y me dijo que adelante. Fui recopilando el material y me puse a trabajar. Además ahora tengo más tiempo porque estoy jubilada.

¿Fue algo difícil de realizar?

Bueno, en algunos casos me limité a las fotografías porque antes no se daba tanto culto a la imagen como ahora. Solo había imágenes de reuniones familiares o cosas así, pero entre unas cosas y otras, incluso con retratos electorales, lo fui completando. Y a los que conozco ya los pude valorar más. A ver si lo hice bien, a ver qué me dicen los familiares, porque aún no lo han visto.

Seguro que hubo alguno que se le resistió más que otro.

Sí, sí lo hubo. Alguno de los primeros, porque tenía escasísimo material.

¿Pudo vivir algún momento, aunque fuese de muy joven, de todos estos alcaldes?

No, de todos no. Fueron treinta y muchos años yendo a Ribadeo, pero no me dio para tanto. La verdad es que empecé con uno que es de los más conocemos y él fue el primero que me dijo que sí. Y luego ya fui yo trabajando con el material del que disponía.

El 29 de mayo habrá nuevo alcalde en Ribadeo seguro. ¿Se planteó ya pintarle un cuadro también?

No lo tengo pensado, pero estoy abierta a seguir, sí.

¿Pinta mucho habitualmente?

Sí, la verdad es que sí. Mis amores eran esto o la medicina. Yo soy de Granada y vivía allí aunque de pequeña ya me marché a Madrid, pero allí tenía un familiar que pintaba y además de manera profesional, con lo que allí sí que me iba a su taller y aprendía a mezclar colores y algunas cosas. Pero cuando hay que ponerse a estudiar, pues la cosa quedó en ratos libres, objetivos muy próximos y desde luego no de manera académica.

¿Prefiere los retratos a otro tipo de motivos pictóricos?

Le doy un poco a todo. En general me gusta el paisaje, el retrato, escenas más íntimas de ambiente y en realidad hago un poco lo que puedo y como es afición pura, no me propongo grandes metas.

¿Qué reacción se espera mañana en la inauguración?

De momento, solo que les guste, sobre todo a los familiares de los que ya no están, que los familiares les vean reconocidos.