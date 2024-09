Concha Millán: "A la hora de pintar, me gustan más los retratos"

¿Qué se va a encontrar la gente que acuda a su exposición de pintura en Ribadeo?

Pues hay un poco de todo. Cosas de Ribadeo como calles o barrios. Reflejé también momentos de la fiesta indiana con tres cuadros. Pero además hay retratos de personas que me resultan particulares por sus oficios como son un zoqueiro, unas palilleiras, gaiteiros, una pandereteira, unas mariscadoras… Y luego hay otros que no son de aquí, como del Retiro, que es la zona donde tengo mi casa en Madrid, o un cuadro de tamaño grande que me gusta mucho que es la romería del Rocío, de Huelva, También tengo expuestas bastantes marinas.

¿Hay alguna parte que haya pintado especialmente?

Pues pinté bastante la playa de Las Islas de Ribadeo, porque es la que tengo enfrente de mi casa de aquí y es un lugar que me encanta.

¿Cuántos cuadros tiene en total?

Son 23 de tamaños variados. Son todas pinturas al óleo que conforman el grupo de esta exposición que es ya la tercera que hago en Ribadeo. Primero fue en la oficina de turismo nueva y otra vez en la sala del parque de San Francisco.

¿Los personajes con estos oficios particulares o tradicionales que refleja son reales o los recogió de su imaginación?

No, no, son reales. Procuro acercarme siempre a la realidad, no me lo invento. Por ejemplo el zoqueiro que tengo lo vi en Mondoñedo o las palilleiras, en Camariñas.

¿Los retiene en la memoria?

Les hago siempre fotos primero, para no fiarme solo a la memoria porque luego llegas a casa y por mucho que quieras repetir el mismo escenario, es imposible. Con la foto ya perfilas bastante el personaje, pero también el edificio, el barrio, la calle... Yo no puedo hacer como Antonio López, que está apostado en la Gran Vía cada día a la misma hora todos los años que haga falta. Yo no puedo hacerlo y tampoco tengo tanta experiencia. Además, tampoco me apetece tanto pintar cosas de Madrid porque muchas están ya bastante trilladas.

¿Pinta directamente como le sale o va realizando pruebas previas?

Necesito hacer mucho boceto. Rompo mucho, empiezo de nuevo… Esto también es porque no es mi profesión, y por eso me permito estos lujos.

Su exposición es muy variada, ¿se identifica más con los personajes, con las marinas, los paisajes...?

Me gustan más los personajes, las escenas. Y a nivel de pintar, en realidad a veces me resulta más complicado pintar el paisaje porque no tengo la luz que yo había visto y, al final, se me atraganta más.

¿Para esto estudió o se fue formando de forma autodidacta?

Fue a base de ver mucha pintura. Me pasé mucho tiempo viendo pintura tanto en exposiciones a las que voy como a los museos y estudio a mis pintores favoritos. Ahora me apetece pintar la Catedral de Santiago y no tengo problema en irme allí a verla un tiempo para pintarla.