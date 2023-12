Concha Castro: "La fotografía para mí es como una meditación activa"

Más conocida por ser la madre de la actriz Rosalía Castro, Concha Castro es fotógrafa y tiene una exposición abierta en el café cultural A Sacabeira de Sargadelos. Una mujer que descubrió su pasión por las instantáneas de la mano de su padre y de su marido y que forma parte importante de su vida en la actualidad.

¿De dónde nace su pasión por la fotografía?

Tengo un referente que es mi padre, que era muy aficionado a la fotografía. Tenía un estudio en casa y yo le veía revelar de pequeña en blanco y negro. Y también mi marido. Pero yo no tenía una actitud fotográfica, hasta que me regaló una cámara y fui haciendo fotos durante los viajes.

¿Y descubrió que le gustaba?

Sí. Vi que me atraía. Mi marido me enseñó lo básico, la exposición, el gran angular, los objetivos...

¿Es usted autodidacta?

Sí, aunque hice algún curso de iniciación. Y también estuve en una asociación, Os Negativos, que fueron los que me animaron un poco a hacer la exposición en A Sacabeira. Yo nunca había pensado en exponer, pero ellos me animaron y como tengo fotos interesantes de mis viajes, me animé.

¿Qué tipo de fotografía es la que más le gusta?

Normalmente me inspiro en la naturaleza. Es lo que más me gusta. Las puestas de sol, el mar, las olas. Y también los viajes. En la exposición de A Sacabeira tengo una pequeña selección de fotos que he hecho de los viajes por África, Perú, Argentina, República Dominicana y Rusia. Una pincelada de cada uno de ellos.

¿Qué acogida está teniendo esta exposición?

Pues hablé hace poco con Bruno (dueño de A Sacabeira) y me dijo que muy buena. No me lo esperaba. Incluso me han llamado para comprarme alguna foto. La gente me conocía más por otras facetas.

¿Cómo cuáles?

Más que nada por ser la madre de Rosalía, mi hija, que es actriz. La gente desconocía mi afición por la fotografía. Y tengo fotos interesantes, de sitios que ya no existen o que no se pueden hacer en la actualidad.

Por lo que intuyo, usted es una apasionada de los viajes, ¿no?

Sí, ese es el quid de la cuestión. Por eso he hecho fotos de sitios donde ha habido terremotos, como Nepal, del glaciar Perito Moreno, en Argentina, que parte ya no existe, se ha destruido. Luego también tengo una foto que me hizo mi marido delante de la Casa Blanca con Conchita, una activista muy famosa, a la que llamaban ‘La dama de la paz’ y que ya ha fallecido. Son fotos históricas que tienen su punto.

¿Y de África?

Pues tengo una foto de los Hadzabe, una tribu africana de Tanzania que está desapareciendo. Son nómadas y quedan muy pocos.

¿Qué le queda por fotografiar?

Todo. Quiero seguir viajando y fotografiando. Por ejemplo, las auroras borelaes. Me gusta la astrofotografía, pero esas fotos requieren de un equipo importante. También me gusta fotografiar aves, mariposas.

¿No es un incordio en ocasiones tener que viajar con todo el equipo?

Sí, sobre todo con el trípode, pero es una cosa que le pasa a todos los fotógrafos. Yo tengo un buen trípode, pero es un engorro. Lo utilizo poco, pero para ciertas fotos es imprescindible.

¿Qué siente cuándo está fotografiando, qué le inspira?

Pues esto ya es un poco poético, pero para mí es estar en el aquí y en el ahora. No estás pensando en otra cosa. Es como una meditación activa. Es lo que a mí me da, seguro que a otros fotógrafos les da otras cosas. Por ejemplo, tengo otros compañeros y mi marido también que son fotógrafos más activos, de moverse. Yo soy más de observar.

Entiendo.

Me inspira el momento, la caída de una hoja de un árbol, una gota de rocío, una sombra. La luz es muy inspiradora.

¿Le costó dar el paso de exponer en un lugar público?

Sí, porque soy muy tímida y me parece como algo un poco egocéntrico. Pero Bruno y Alba (A Sacabeira) son muy amigos, son un poco como yo, y por eso lo hice.