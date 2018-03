La concentración de coches clásicos en Ourol reúne a medio centenar

El Club Clásicos Viveiro organizó en Ourol su primera concentración de vehículos antiguos, que contó con medio centenar. Lo hizo en colaboración con la asociación Aturuxeiros de Bravos y la exhibición se completó con una cena, sorteos y la actuación musical de Lara y Verónica Cambón.



"Non contabamos que viñera tanta xente co día que estaba", comentó el presidente del club vivariense, Adrián García Salgueiro. "Viñeron persoas de toda A Mariña e incluso de Lugo, de Palas de Rei ou de Narón", añadía con satisfacción el coorganizador, quien apuntaba que había vehículos de hasta "sesenta anos" de antigüedad, en concreto un Volkswagen, y otros que también sumaban décadas como los Seat 124 y 127 o algunos Mercedes. No solo hubo turismos, sino que también alguna furgoneta y motocicletas. La condición de vehículo clásico es que tenga al menos 25 años.



Este es era el primer evento que organizaba el club vivariense, que cuenta ya con unos 40 socios y tiene en marcha la preparación de un rally de regularidad histórica que estaba previsto para el 28 de abril pero que tiene cambiar de fecha porque "ao ser a ponte do 1 de Maio vai haber restricións de tráfico" y la DGT no da permiso para hacerlo en ese momento, aunque pronto fijarán nueva fecha. Tanto la Federación Española de Vehículos Antiguos como los concellos de Viveiro, Ourol y O Vicedo autorizan la carrera, en la que participarán un máximo de 70 equipos.