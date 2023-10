Una concentración en Burela reclamó la libertad para Palestina

Una concentración en la Praza do Concello de Burela reclamó a última hora de la tarde de este lunes la libertad para Palestina. Fue uno de los 16 actos que, a la misma hora, se celebraron en distintas localidades de toda Galicia.

Los participantes portaban pancartas de apoyo al pueblo palestino, así como banderas, y se leyó un manifiesto en el que subrayaban que "os voceiros do Estado de Israel anunciaron un xenocidio con todas as letras". "Puxeron a conta atrás en marcha e, aínda que polo momento a entrada terrestre en Gaza se ten retrasado á espera de condicións mais favorábeis para o sionismo, non podemos deixar de nos revoltar contra o que é un feito ser precedentes".

En el texto también se aseguraba que "este xenocidio conta co apoio entusiasta dos gobernos occidentais, que non levantaron un dedo contra o bloqueo de 16 anos que padece Gaza".