Concentración en Burela para reclamar más recursos para el colegio Virxe do Carme

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa) del colegio Virxe do Carme de Burela convocó una concentración para última hora de este viernes para pedir más recursos para el centro "para resolver as necesidades educativas que se están a presentar no actual curso escolar".

Desde el colectivo recuerdan que necesitan más profesorado especialista para poder atender al alumnado con necesidades educativas y también reclaman otro cuidador, "xa que na actualidade hai unha coidadora que é insuficiente para chegar a todas as necesidades que ten que cubrir".

Además esperan que se les conceda en programa PROA+ a jornada completa, "xa que outros anos nolo deron a media xornada e na actualidade, iso sería insuficiente".

Se trata, dicen, de un programa que se solicitó desde el centro "para poder mellora a atención educativa, qeu nun centro como é o noso, cunha especial complexidade educativa é tan importante".