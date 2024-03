Los concellos usan cada vez más WhatsApp para informar a la ciudadanía

El gobierno municipal de A Pontenova acaba de poner a funcionar hace solo tres días un grupo de WhatsApp al que se pueden adherir todos los vecinos que lo deseen para recibir información municipal o de interés de una forma rápida, ágil y fidedigna. Se trata solo del último ejemplo del uso de este tipo de canal informativo con el que son cada vez más los ayuntamientos que quieren informar a sus vecinos. En este momento son seis los que están funcionando en la comarca de A Mariña que, además del de A Pontenova, son los de Burela, Foz, Alfoz, Xove y Ourol.

El último en incorporar este método de comunicación, el alcalde pontenovés, Darío Campos, dice que se decidió a ponerlo en marcha porque son conscientes "de que a fórmula dos bandos acabou por quedarse obsoleta de todo. A realidade é que a xente non mira os bandos, xa non son unha forma de comunicación efectiva e temos que ir actualizándonos, así que cremos que isto é algo perfecto". Eso sí, Campos deja muy claro que se trata de "un canal informativo no que se enviarán comunicacións oficiais ou de cuestións de interese para a cidadanía, pero que ten que quedar moi claro que non é para chatear, iso non se vai poder facer porque logo si que se poden xerar problemas, e non é ese o obxectivo que temos con esta iniciativa".

Por el momento el regidor pontenovés dice no tener datos de cómo va la adhesión de la gente al nuevo canal, pero no tiene ninguna duda de que "vai funcionar ben, porque ao final a realidade é que agora mesmo a gran maioría da poboación ten teléfono móbil e manéxase a través de WhatsApp. Ademais a forma de entrar no grupo é moi, moi sinxela".

Esa forma de entrar en los grupos es bastante similar en todos los casos. Hai que escanear un código QR y luego dar permiso para acceder al grupo, y con eso es suficiente, a partir de ahí al usuario ya le llegan todas las comunicaciones oficiales que ofrece el Concello al que pertenece.

En Burela este servicio para comunicar las novedades municipales ya está en marcha desde octubre. La alcaldesa, Carmela López, destacó que este sistema se ponía en marcha para "axilizar, dinamizar e garantir unha correcta información aos veciños e veciñas", y como su colega pontenovés advirtió de que no es un grupo para enviar mensajes y recordó que "non é un grupo no servizo de mensaxería, polo que os usuarios non terán acceso aos datos ou información do resto dos rexistrados na canle de WhatsApp". En su caso el acceso es diferente al de A Pontenova porque para acceder es necesario que los interesados agreguen a su agenda de contactos el número 609.82.75.84 y envíen un mensaje con la palabra "Alta".

Y en el caso de Foz el funcionamiento de acceso varía también ligeramente, pues es necesario hacer clic en un link para darse de alta y desde el Concello destacan que "hai un resumo das novidades municipais máis relevantes. Material gráfico e audiovisual garantíndose a cantidade razoable de envíos e o anonimato das persoas usuarias".

Trabada creó una app y hay servicios de mensajería

Todos los concellos mariñanos fueron, de una forma u otra, creando distintas formas de acercarse a la ciudadanía toda vez que quedó claro que la publicación de bandos era una fórmula que ya no servía. En Trabada disponen de una app que funciona regularmente con todas las noticias de contenido municipal y el anuncio de distintos actos.



Lo que funciona en todos los ayuntamientos son servicios de mensajería directos, en los que el ciudadano envía un correo directo al Concello para ser atendido en aquello que requiere, aunque su funcionamiento es muy variable.