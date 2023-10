Los concellos planifican la implantación del contenedor marrón antes del 31 de diciembre

Cerca del 40% de la composición media de una bolsa de basura corresponde a materia orgánica, una fracción que una normativa europea obliga a los concellos a recoger de manera selectiva antes del 31 de diciembre a través de un quinto contenedor, el marrón, exclusivo para los biorresiduos. En la comarca la Mancomunidade de Concellos da Mariña lleva tiempo trabajando en este nuevo reto y propone a los ayuntamientos una recogida en conjunto a la que se muestran abiertos algunos municipios como Foz, Lourenzá o A Pontenova, mientras que en otros, como Viveiro, la asumirá la concesionaria de la basura y en Ribadeo o Burela lo están valorando.

En la próxima reunión de la Mancomunidade, dentro de un mes, quedará más definida esta cuestión y entretanto los ayuntamientos deben decidir si se adhieren. El hasta hace poco presidente de la entidad y alcalde de Foz, Fran Cajoto, avanza que en su municipio van a entrar en este "contrato común que imos sacar varios concellos da Mancomunidade", aunque entiende que cada uno tiene sus propias circunstancias y hay ayuntamientos que pueden optar por licitar ellos solos esta recogida o bien introducirla en los contratos que tengan con las concesionarias de la basura. En todo caso Cajoto cree que podría haber una prórroga en esa fecha límite del 31 de diciembre.

La entidad gestionó la compra de contenedores de 800 y 360 litros, bolsas y cubos que ya están a disposición de los concellos

En el concello más poblado de la comarca, Viveiro, la alcaldesa María Loureiro recuerda que cuando sacaron a contratación el año pasado el servicio de recogida de basura y limpieza viaria ya se contempló la fracción orgánica. "Somos un concello grande y lo hará la empresa, es lo más cómodo para todos", comenta. La teniente de alcaldesa y responsable de Medio Ambiente, Míriam Bermúdez, avanzó hace unos días que Viveiro sería de los primeros concellos de A Mariña en llevar a cabo la recogida de esta fracción, a mediados de diciembre.

En otro de los municipios más poblados y de mayor actividad hostelera, Ribadeo, el alcalde Dani Vega apunta que justo este mes termina el contrato con la empresa de la basura y que ya están trabajando en los pliegos de la nueva licitación. Valoran adherirse o no al ofrecimiento de la Mancomunidade también en función del tipo de contenedor, pues barajaban que fueran "todos homoxéneos".

Tampoco hay decisión tomada en Burela, según explica la alcaldesa, Carmela López.

La Mancomunidade ofreció a los concellos gestionar de forma conjunta el contenedor marrón después de realizar -con una subvención de 39.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental- una diagnosis completa de la recogida de la basura en la comarca y un estudio que hizo la empresa Gis Galicia para el tratamiento óptimo de los residuos orgánicos. Según este, la forma óptima de gestionarlos en zonas rurales es con composteros en los domicilios, mientras que en zonas densamente pobladas y con mucha hostelería sugiere la instalación de contenedores marrones.

Con otra subvención de fondos Next Generation de casi 197.000 euros la Mancomunidade gestionó la compra conjunta de contenedores de 800 y 360 litros, más de 150.000 bolsas y casi 2.000 cubos, un material que ya está a disposición de los concellos. Dentro de la misma ayuda se creó la campaña informativa 'Non entres en pánico co orgánico'.

Las charlas tienen buena acogida y no surgen muchas dudas

La empresa especialista en gestión ambiental Ancaria resultó adjudicataria del contrato de la Mancomunidade para la compra de los contenedores y la campaña de difusión ‘Non entres en pánico co orgánico’, con charlas que llevan a cabo de forma intensiva durante este mes y el próximo en todos los municipios participantes, dirigidas tanto a vecinos como a grandes generadores de estos residuos (principalmente hosteleros) y también en centros educativos.

Según explican desde esta empresa, están teniendo buena acogida y no creen que haya demasiados problemas para este nuevo paso. "Hai xente que é un pouco escéptica porque os contedores aínda non están na rúa e ata que os vexan non saben como vai ser o tema", dicen, pero el hecho de que haya que separar esta fracción específica "non está tendo mala acollida. Non teñen moitas dúbidas, ao final separar todo o orgánico é fácil, só hai que coller o costume de separalo para outro contedor e xa está. E quen teña composteiro na súa casa, pode facer o compost", comentan.

Esta campaña se lleva a cabo en trece concellos de la Mancomunidade. Así, la campaña de difusión llega estos días a vecinos, empresarios y alumnos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, A Pontenova, Ribadeo, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove. "Temos todos os monitores na rúa", dicen desde Ancaria, que impartió las últimas charlas en Viveiro o en el Ceip de Cervo (en la foto). Cervo informó este jueves del lanzamiento de la campaña ‘Súmate ao marrón, ten moita vida’.

La planta de biorresiduos de Cervo está lista a la espera de recibirlos

En esta instalación se hará compost para vender después. En noviembre abrirá la de transferencia de Riotorto, que derivará la fracción orgánica a San Cibrao

Todos los restos orgánicos del contenedor marrón de los concellos de la comarca serán transportados a la recién construida planta de biorresiduos de Cervo, que por el momento está "sen actividade, pero con mantemento", según informan desde Sogama, a la espera de recibir la materia procedente de las recogidas municipales.

Planta de Riotorto, con tolva específica para orgánico. SOGAMA

"A planta de biorresiduos de Cervo entrou en operación e está agardando a que os concellos adscritos á mesma comecen a entregar a materia orgánica recollida de forma diferenciada a través dos contedores marróns", apuntan desde la empresa.

Dará cobertura a los mariñanos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, junto al de Muras y al de Mañón en A Coruña, que suman en total una población de 69.331 habitantes.

Planta de biorresiduos de Cervo, a la espera de recibir los desechos orgánicos. ÁLVEZ

La planta está situada en el polígono industrial de Cuíña en San Cibrao en una parcela de casi 8.000 metros cuadrados y dispone de capacidad para tratar 3.000 toneladas anuales de materia orgánica, además de 1.600 toneladas de "material estruturante", en referencia a podas y restos de madera.

Con estos residuos producirá 1.500 toneladas de compost que se venderán para su posterior aplicación en la agricultura y la jardinería, en sustitución de los fertilizantes artificiales. Desde Sogama recuerdan que la infraestructura cervense asume todo el proceso del compostaje, desde el pretratamiento de los materiales, la fermentación, la maduración y el almacenamiento, y está equipada con "innovadores sistemas de depuración de augas e de aire, así como de control e nivel de ruído".

Es asimismo autosuficiente al estar alimentada por energías renovables, "contribuíndo desta forma á loita contra o cambio climático".

Riotorto. Por otro lado, los residuos de A Pontenova y Riotorto irán a parar a la planta de transferencia que la Xunta está construyendo en este último municipio y que previsiblemente entrará en funcionamiento el mes que viene. También asumirá los residuos de Meira, A Pastoriza, Pol y Ribeira de Piquín.

Esta planta podrá trasvasar, además de la bolsa negra y la amarilla, la marrón de materia orgánica, pues está equipada con una tolva específica para esta fracción. El tratamiento posterior de estos biorresiduos para su transformación en compost se llevará a cabo en la planta de San Cibrao. La instalación, de 710 metros cuadrados en una parcela de 15.000, podrá trasvasar hasta 13.500 toneladas anuales.

En detalle ¿Qué es lo que se puede depositar?

En el contenedor marrón se pueden depositar restos de alimentos y otros residuos biodegradables. Entre los alimentos están la fruta, verdura, hortalizas y legumbres tanto crudas como cocinadas; restos de origen animal como carne, pescado, marisco, huesos, espinas o conchas; restos de pasta, arroces, pan y galletas, cáscaras de huevo, cortezas de queso, frutos secos, cereales y semillas.



Otros residuos



También son bienvenidos residuos biodegradables como tapones de corcho natural, posos de café, bolsitas de infusiones, palillos, restos de flores, hojas secas, césped y plantas, servilletas de papel o papel de cocina que no contenga restos de aceite.



Lo que no se puede



Está totalmente prohibido dejar aceite usado de cocina, papel higiénico, pañales, compresas o tampones, toallitas, tapones de plástico o de resina, ramas de podas, restos de aspirados o barridos, colillas de tabaco, cenizas, piedras, tierra del jardín, productos de limpieza, medicamentos, polvo, arena para mascotas, plástico, vidrio ni pilas.



El resto



Lo que no vaya en otro contenedor o no se haya podido separar seguirá yendo al genérico, el verde.