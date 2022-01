Los concellos mariñanos se presentan en Fitur como un destino para todo el año

Las distintas delegaciones mariñanas que estos días se desplazaron a la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid tenían como objetivo presentar la comarca y sus respectivos municipios como un destino con propuestas para disfrutar durante todo el año y no solo durante la época estival. Todas estuvieron también presentes este viernes en la presentación del plan de sostenibilidad turística que se implantará en la comarca hasta el año 2024 con cinco ejes programáticos y 18 líneas de actuación y una inversión total de 2,225 millones de euros.

Desde Ribadeo viajaron a la capital el alcalde, Fernando Suárez Barcia; el edil de turismo, Pablo Vizoso; la técnica de turismo, Begoña García; y el gerente de la asociación de comerciantes, Jesús Pérez, que mantuvieron encuentros con empresas turísticas, touroperadores y agencias de viajes. "Expuxéronse as liñas nas que levamos anos traballando co obxectivo de fidelizar visitantes, atraer novos segmentos de poboación e favorecer a desestacionalización do destino", explicaron.

Entre los productos que promocionaron están las rutas geológicas, el Ribadeo Indiano y el Ribadeo Ilustrado o una visión más amplia de As Catedrais, "para expoñer todo o seu potencial e que este reverta na economía local". También Ribadeo como paso del Camino de Santiago fue una línea especial de trabajo este año.

El Camino de Santiago también estuvo muy presente en las últimas reuniones que mantuvieron la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro; la edil de turismo, Marisol Rey; y el teniente de alcalde, Jesús Fernández, en los últimos días. En concreto, se reunieron con Pilgrim y Tee Travel, "dúas empresas que traballan cos camiños de Santiago e consideran que o novo Camiño do Mar ten un elevado potencial de crecemento nos próximos anos", explicaron.

Viveiro también recogió en la feria la Q de calidad durante otros cuatro años para las playas de Covas y Area.

Cervo por su parte destacó el valor del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos. "Dende o Concello estamos a facer unha aposta decidida para que Sargadelos sexa ese lugar de visita obrigada non só no periodo estival, senón ao longo de todo o ano", indicó el alcalde, Alfonso Villares, que viajó a la capital acompañado de la teniente de alcalde, Dolores García Caramés.

También presentes en Madrid estuvieron la alcaldesa de Lourenzá, Rocío López; los concejales Javier Huertas y Mercedes Dengra y la técnico de turismo municipal, Justa Martínez. "Nesta visita aproveitamos para seguir promocionando os atractivos turísticos do municipio con distintos operadores turísticos para mostrarlles todos os recursos que ten Lourenzá", afirmó la regidora, que destacó el paso del Camino Norte por el municipio y el papel relevante de la faba también para el turismo.