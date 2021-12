Los concellos mariñanos no descartan sumarse a la selección centralizada de socorristas

La falta de socorristas que en los últimos veranos sufren muchos arenales gallegos, entre ellos los mariñanos, llevó a la Xunta a mover ficha y redactar un nuevo decreto en vigor desde el pasado 11 de noviembre que le permite organizar los procesos selectivos para estos profesionales. Según explica el propio decreto, los ayuntamientos podrán firmar el correspondiente convenio de colaboración con la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), con sede en la localidad pontevedresa de A Estrada, que organizará el proceso. A falta de una valoración más exhaustiva del nuevo decreto, los concellos mariñanos no descartan adherirse a esta fórmula viendo los problemas que tienen que afrontar cada verano y que, en la mayor parte de los casos, se quedan sin suficientes socorristas lo que les obliga, incluso, a renunciar al distintivo de la bandera azul.

En este sentido el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, reconoce que la propuesta es "interesante". "Non me disgusta a idea", asegura, "aínda que teño que mirala con calma co técnico de medio ambiente para avaliala ben". Suárez Barcia reconoce que Ribadeo está adherido al convenio con la Agasp para la selección de policías locales. "É certo que o posto de policía local é para toda a vida e o de socorrista é temporal, pero hai que ler o decreto con calma e se non hai ningún inconvinte aceptarei a proposta", reconoce. De la misma opinión es su homóloga en Barreiros, Ana Ermida, que asegura que "centralizar o proceso sería a mellor maneira de solucionar o problema que temos cada ano para contar con suficientes socorristas porque é unha situación xeral que se dá en toda Galicia". "Precísase unha fórmula para que haxa socorristas dabondo nas praias", subraya y asegura que revisarán el decreto con calma para tomar una decisión.

Los concellos se ven obligados incluso a renunciar a la bandera azul por falta de seguridad en los arenales

También el regidor focense, Fran Cajoto, asegura que necesita leer el decreto con calma para ver como se articula. En este sentido Cajoto asegura que "o problema non é o proceso de selección senón que haxa financiación e formación". "O importante é que a Xunta forme socorristas e flexibilice as normas e que se acomoden con probas adicionais os estudos deportivos para que haxa xente nova que poda traballar porque son postos temporais aos que non optan as persoas cun traballo fixo", subraya. El alcalde focense también reclama que se utilicen "uns criterios máis obxectivos" a la hora de conceder socorristas "porque teñen un límite de seis independentemente dos kilómetros de praias que haxa ou da afluencia ás mesmas". El alcalde de Burela, Alfredo Llano, no duda en asegurar que firmarán el convenio con la Agasp, "independentemente do que se poda facer dende o Concello". "Está ben que se busquen todas as fórmulas para que haxa suficientes socorristas nas praias", asegura, aunque subraya que "ademais desta solución, deberíase facer algo a nivel comarcal con cursos de socorrismo para contar con xente da zona preparada para ocupar estes postos porque normalmente é xente da Mariña a que quere ocupalos e tamén é positivo que sexa xente que coñeza a zona". Llano también adelantó que el Concello tiene previsto contratar a través del plan único de la Diputación a dos o tres profesionales y que lo harán durante tres meses para contar con vigilancia en los arenales la mayor parte del verano.

Xove es uno de los pocos municipios que no tiene problemas para cubrir la seguridad en sus arenales

A este respecto, el regidor de Cervo, Alfonso Villares, reconoce que las seis o siete plazas que necesita cubrir cada verano acostumbran a cubrirse, pero "todo o que sexa facilitar a selección e que haxa socorristas nas épocas que se precisan está ben". Además en Cervo se hacen cursos de formación para obtener las certificaciones necesarias subvencionados por la Xunta. "Na Mancomunidade tamén se acordou intentar facer estes cursos de formación de socorristas para que no verán houbera suficientes profesionais", indica. Xove es el único concello que no tiene problemas en formar su equipo de vigilancia en verano. "Temos socorristas locais e non estamos rexistrando os problemas que si vemos que se dan noutros concellos", asegura el alcalde, Demetrio Salgueiro, que subraya que hace años que llevan a cabo cursos para formar estos profesionales. "A nosa idea é continuar coa selección tal e como a facemos agora, pero valoraremos esta nova proposta da Xunta", asegura Salgueiro.

Tampoco la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, descarta esta selección centralizada. "Hai que valorar la propuesta, pero en principio no puedo decir que no esté de acuerdo porque si nos facilita la selección a los concellos será positivo, sobre todo, porque la subvención siempre llega tarde y los procesos se hacen siempre con prisa", indica y recuerda que Viveiro también está adherido al convenio para la selección de policías locales. Finalmente, el alcalde vicedense, Jesús Novo, mostró su total acuerdo con esta propuesta, ya que O Vicedo es uno de los concellos que cada año debe elegir en que playa contar con vigilancia y en muchas ocasiones ni puede montar el servicio completo en una. "Sempre temos problemas porque hai pouca ou ningunha xente do Vicedo que se presente e nunca temos persoal suficiente, así que todo aquilo que nos axude está moi ben", subraya.