Los concellos están preocupados por la falta de socorristas

La concesión de las banderas azules es siempre una buena noticia que los municipios acogen con alegría, pero en algunas ocasiones los distintivos no llegan a izarse o se tienen que arriar al no haber vigilancia suficiente por la falta de socorristas. Estos días los concellos cruzan los dedos para que haya menos problemas que otros veranos, pero reconocen que dos meses de trabajo es una oferta muy poco atractiva.

En este sentido, la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida asegura que la necesidad de profesionales hay que abordarla "de xeito global, entre os concellos e a Xunta, que é quen aproba a normativa, xa que é un servizo fundamental no que se están producindo cada ano máis problemas para a súa cobertura a raíz dunha regulamentación que é preciso que sexa revisada se queremos manter a calidade dos servizos nas praias".

En términos semejantes se expresó el regidor focense, Fran Cajoto, que reconoció que los requisitos de salvamento que llevan aparejados los distintivos "son complicados de cumprir, tanto pola falta de compromiso da Xunta como pola propia falta de profesionais". Cajoto también mostró su satisfacción por ser el concello con más banderas y tener un sendero azul y subrayó que el litoral "é un reclamo".

El concejal de Turismo de Burela, Ramiro Fernández Rey, mostró su satisfacción por repetir con distintivos para todos sus arenales, pero hizo también hincapié en que la falta de socorristas es una constante que hay que abordar. También mostró su alegría el alcalde, Alfredo Llano, que avanzó que en las próximas semanas se prepararán los arenales para el verano. En Burela también fueron distinguidos el barco museo y el aula medioambiental Gaia, además del sendero del litoral.

El alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, espera poder izar sus banderas, algo que no lograron el año pasado por la falta de vigilancia. Y en Xove no acostumbran a tener problemas para que Esteiro luzca su distintivo porque normalmente cuenta con suficientes socorristas y si no, según detalló el alcalde, Demetrio Salgueiro, dan preferencia a este arenal. Salgueiro también recordó que es el único concello de la comarca que ofrece cursos de socorrismo de manera continuada. En Cervo levantan cada año la de O Torno además de contar con tres senderos azules y un centro azul en la carpintería de ribera. El alcalde, Alfonso Villares, asegura que los distintos son "un incentivo para seguir a traballar baseándonos no compromiso coa contorna e promovendo hábitos responsables".

Y el concejal de Medio Ambiente de Ribadeo, Jorge Díaz, hizo una valoración positiva de las banderas, así como del sendero azul y la distinción al puerto deportivo: "Con todo isto facemos un Ribadeo moito máis atractivo e máis dinámico".