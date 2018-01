Concellos y asociaciones ultiman los preparativos de las cabalgatas de los Reyes Magos, que si el mal tiempo no lo impide recorrerán este viernes por la tarde la comarca, horas antes de su visita nocturna a los hogares de todos los niños y niñas para dejarles sus regalos. Muchas de ellas se completan con chocolatadas, pero también habrá sorteos o juegos.



La cabalgata de Viveiro, que organiza el Concello junto a algunos colectivos, tendrá el recorrido habitual con salida a las seis de la tarde de Celeiro y trayecto por Covas y la ciudad, donde terminará en la Praza Maior con el saludo de los Reyes desde el balcón del antiguo consistorio para después recoger las cartas de los pequeños, entre los que repartirán durante su recorrido unos 1.200 kilos de caramelos. La alcaldesa, María Loureiro, avanza que irá el Vivertren y que las carrozas "tendrán nuevas decoraciones". La regidora acompañará a los Magos en su visita a Betania y al geriátrico Domus Vi antes de iniciar este trayecto.



Los niños de 6 a 12 años que deseen participar en la cabalgata de Viveiro yendo en las carrozas todavía pueden anotarse este miércoles en horario de nueve a dos. Hay 50 plazas y tienen a disposición en la entrada del concello la hoja de inscripción, que deberán entregar cubierta en el teatro Pastor Díaz.



La delegación de cultura de Burela apoya a la asociación Ledicia en la organización de la cabalgata, que saldrá a las siete de la tarde de la Rúa do Ril y terminará en la Praza da Mariña, donde estará ubicado el belén y los Reyes escucharán las peticiones de los niños.



Como complemento en el mismo lugar se servirán raciones de chocolate y roscón a dos euros, con el aliciente de que los roscones esconden más de cien premios "cortesía do comercio local" y para terminar se sortearán diez regalos. La asociación de las fiestas patronales de Burela impulsa esta iniciativa en colaboración con As Encaixeiras, Os Asadores y Ledicia. Antes lo hacía la Acia, que actualmente está sin directiva. "Desde el Concello considerábamos que esto había que mantenerlo porque es un día muy concurrido que gusta mucho a las familias y a los niños. Esperamos que a partir de este año sea una Acia ya consolidada la que siga organizando este acto", dijo el concejal de cultura, José Díaz.



El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, detalló este martes los pormenores de la cabalgata, que tendrá novedades como la presencia del tren que llevará a todos los niños que lo deseen -y que deben anotarse en el departamento de cultura- o el cambio de ubicación de la chocolatada, que será en la Sala Bahía. "É un sitio moito máis amplo que o colexio Número 1, e vainos permitir instalar unha carpa detrás, no patio, onde haberá xogos inchables para os rapaces", comentó.



La cabalgata saldrá a las siete de la tarde de A Rapadoira e irá hasta el concello, donde será la recepción a los Reyes y estará instalado el belén que organiza el colegio O Pilar. La actividad se traslada a continuación a la Sala Bahía, donde también estarán los Magos "e os nenos poderán facer unha foto con eles nos seus tronos".



RIBADEO. Unas 70 personas participarán en la comitiva de Ribadeo, que saldrá a las siete del hospital de ancianos, donde los Reyes visitarán a los mayores. Pasarán por Villafranca del Bierzo, Cuatro Calles, San Roque, avenida de Galicia y avenida de Asturias, para finalizar en el consistorio, donde Sus Majestades harán la ofrenda al Niño Jesús, leerán el pregón y recibirán a los niños. Organiza la asociación Cabalgata de Reyes.