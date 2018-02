El gobierno municipal de Xove aprobó este viernes el presupuesto más elevado de su historia, que prevé unos ingresos de 9.116.000 euros y unos gastos de 7.330.200, por lo que tiene un superávit inicial de 1.785.800 euros. Las inversiones reales ascienden a 1.294.400 euros, el 18% del gasto total, pero según precisa el alcalde, Demetrio Salgueiro, esa cantidad se podrá "incrementar co superávit inicial a través de modificacións de crédito ao longo do ano e podería facer chegar os investimentos a 3 millóns de euros de fondos propios". Su previsión es utilizarlos.

El regidor explica que la no coincidencia de los ingresos con los gastos "é derivada da obriga legal de dar cumprimento á regra de gasto na liquidación do exercicio» pero insiste que el superávit se podrá usar en inversiones financieramente sostenibles o en otras actuaciones «se tal e como está a debate no Congreso se aproba unha flexibilización da regra de gasto para concellos que non teñen débedas, coma Xove", cuyo presupuesto de 2018 "cumpre os requisitos legais de equilibrio, estabilidade e regra de gasto".

Demetrio Salgueiro indica que disponer de este "orzamento importante" permitirá al Concello mejorar sus infraestructuras y los servicios que presta. Cita que la partida para inversiones "posibilitará a realización de moitas pequenas e algunha grande obra de mellora de infraestruturas por todo o territorio, así como algunha adquisición para mellorar a prestación de servizos". Una de las partidas más importantes será para la ampliación de la depuradora de Caínzos que da servicio a buena parte del núcleo urbano y "estase quedando pequena". La actuación supera los 300.000 euros, de los que 162.000 van en los presupuestos de este año y el resto estaba previsto en los del pasado. Otros 260.000 euros serán para "seguir mellorando a rede viaria municipal" y también habrá partidas destacadas para construir una nueva nave de obras o para acondicionar como local social la antigua casa del director del colegio.

Los gastos de personal y bienes corrientes se llevan gran parte del presupuesto, pues según argumenta Salgueiro "Xove é un concello cunha cantidade de servizos á poboación moi importante, que son os que supoñen un maior gasto tanto en material como en dotacións e persoal". Así, los gastos de personal ascienden a 2.724.000 euros (el 37% del total) y los bienes corrientes son 2.911.000 euros (casi el 40% del presupuesto). El alcalde destaca que crecen todas las subvenciones de corte social y cita que hay 398.800 euros para ayudas a asociaciones y clubs deportivos, 45.000 euros para el estudio o unos 100.000 euros para el plan de empleo. "Non escatimaremos recursos para que os veciños de Xove poidan atopar un emprego e se fai falta, incrementaremos esa cantidade ao longo do ano", dijo.

En cuanto a los ingresos, este año subieron considerablemente ya que solo la modificación de la tasa que aplica el Concello a las empresas suministradoras de electricidad supone 600.000 euros más que en el ejercicio anterior. Las tasas son en total 3.828.000 euros (el 42% de los ingresos), mientras que los impuestos directos reportan 3.828.000 euros (el 42%), de los que unos 2,8 millones proceden del Impuesto de Actividades Económicas que abona Alcoa. Las transferencias corrientes, que incluyen ayudas de otras administraciones, suponen 1.337.454 euros (el 17%).

BNG. Los ediles del BNG se abstuvieron en la votación de los presupuestos e incidieron en lo elevados que son para una población de "3.500 habitantes censados". El portavoz, Marco López, considera que en ellos "non se recollen uns investimentos reais dun municipio con cartos, cun goberno municipal situado no curtopracismo e sen visión política que faga de Xove un concello punteiro", pues considera que el equipo de gobierno tiene "unha evidente incapacidade para deseñar un plan interanual de investimentos apoiado nun orzamento que se vai achegando aos dez millóns".

Marco López hace referencia también a que la regla de gasto «esgrimida en cada comisión ou debate plenario polos populares, foi imposta polo goberno amigo de Mariano Rajoy» y dice que el PP de Xove «escúdase nesta imposición para aprobar un presuposto de gastos de 7,3 millóns do total que se orzamenta de ingresos, a excusa perfecta para xustificar unha ausencia de ideas que se tornou crónica», opina.