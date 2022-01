El Concello de Viveiro urge al Sergas a mejorar la atención en el centro de salud

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, mantuvo a iniciativa propia una reunión con representantes de la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública da Mariña para hablar de las "deficiencias que se están a producir no centro de saúde" de la ciudad, donde recuerda que hubo días en los que solo trabajaba un facultativo en este ambulatorio que cubre una población de 15.000 personas. Loureiro urge al Sergas a reconducir esta situación.

"Hai tempo que se vén demandando unha mellora na atención e no servizo prestados no centro de saúde de Viveiro, pero nas últimas semanas a situación converteuse en insostible", dice la alcaldesa, que se refiere a la falta de personal, a la atención telefónica o al "mal funcionamiento" del PAC, que también presta atención a vecinos de Ourol y O Vicedo "que ante esta situación están acudindo a Urxencias do hospital".

La coordinadora de la plataforma, Montse Porteiro, explica que la regidora les trasladó su "preocupación pola deriva que está a tomar a asistencia sanitaria na localidade e falou tamén das derivacións que se están a dar tamén desde o PAC ao servizo de urxencias do Hospital da Mariña, sen previa valoración, debido á enorme presión asistencial que están a sufrir por falta de profesionais, así como tamén das eivas dun servizo de atención telefónica sobresaturado ou da xestión ineficaz nos trámites das baixas por covid".

Loureiro y el colectivo valoraron posibles actuaciones a llevar a cabo para instar a la Consellería de Sanidade a que tome las medidas oportunas para solucionar el problema y coincidieron en la necesidad de unión de vecinos, fuerzas políticas y sindicales para defender la atención primaria, pues "camiña cara ao caos máis absoluto", afirma Porteiro.

El Sergas precisó que el centro de salud de Viveiro nunca estuvo desatendido y recordó las dificultades para contratar profesionales en la situación actual.