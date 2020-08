El Concello de Viveiro niega que suspendiese una selección sin comunicarlo

El grupo de gobierno de Viveiro, en respuesta a la portavoz del BNG que manifestó que el Concello suspendió la selección de personal administrativo sin comunicárselo a los participantes, niega tajantemente esas aseveraciones. Además aclara por qué se aplazó la convocatoria de interinidad por acumulación de tareas en el servicio de contratación, que la ley permite de modo excepcional.

El gobierno vivariense explica que cuatro días después de la convocatoria se decretó el estado de alarma, lo que suspendió los plazos quedando así el proceso pendiente hasta el 1 de junio pasado. La alcaldesa explicó en pleno que durante ese tiempo los servicios administrativos se prestaron de manera telemática, lo que permitió adelantar trabajo, y después se compaginaron con la presencial, lo que resta tiempo para avanzar en los expedientes. Por ello estudiaron si resultaba necesaria la selección, que al ser un procedimiento administrativo, debe comunicarse de igual modo.

Los responsables municipales indican que analizan las circunstancias por si sigue siendo necesario, si puede realizarse con el personal actual y añade que existe también la posibilidad de contratar a una persona que puede realizar parte de esas funciones con cargo al plan único de la Diputación.

El gobierno del PSOE que preside María Loureiro solicita que no se confunda a los interesados dando por hecho cuestiones que no están definidas. Asimismo recuerda la obligación de toda Administración de "velar polo interese xeral e pola racionalización do gasto público e a sustentabilidade financeira". Por ello, "non se considera de recibo tachar de improvisación e falta de planificación a este goberno".

OTRO PROCESO. Por su parte, el BNG comunicó el jueves que el Concello de Viveiro publicó miércoles las bases para contratar un técnico para la oficina de turismo desde el 15 de junio pasado hasta el 15 de septiembre. La formación, que lidera Miriam Bermúdez, cree que "é unha mostra máis da incapacidade de planificación e organización de traballo do goberno local".

El Bloque entiende que esto evidencia la urgencia de crear listas de contratación temporal de diferentes categorías para agilizar la cobertura provisional das plazas vacantes en las distintas áreas de trabajo del Ayuntamiento vivariense, tal como propone el BNG desde antes de aprobarse los presupuestos de este ejercicio.