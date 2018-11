El Concello de Viveiro entrega este viernes los galardones del primer Premio de Novela Vilar Ponte

El Concello de Viveiro entregará los galardones del primer Premio de Novela Irmáns Vilar Ponte este viernes a las ocho y media de la tarde en el teatro Pastor Díaz, en un acto presentado por el historiador ribadense Lourenzo Fernández Prieto y en el que actuará el grupo coral Son de Nós.

El primer premio del certamen, dotado con 4.000 euros, fue para la novela Matar o heroe' del profesor Adolfo Caamaño Vázquez, y el segundo, premiado con 1.000 euros, para Veleno en familia de la escritora Rocío Leira Castro.

El jurado se reunió el pasado domingo para decidir las obras galardonadas. El cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, “fixo constar non só o éxito da convocatoria, á que se presentaron 36 obras, senón tamén a calidade das mesmas, o que supuxo unha dificultade para o xurado á hora de tomar a súa decisión”, según trasladan desde el Concello.

Otra integrante del jurado, la periodista especializada en el ámbito literario Alba Porral, destacó la “ironía que se desprende” en algunas obras, algo “que non é fácil conseguir en narrativa e novela”. Por su parte el profesor Bernardo Penabade señaló tras la lectura de las novales presentadas que “foron escritas por autores e autoras desde distintos puntos da xeografía galega”.

El Concello de Viveiro invita a todas las personas interesadas a asistir al acto de cierre de esta primera convocatoria del premio literario, organizado “coa pretensión de apoiar e difundir a literatura en lingua galega, co propósito de que se consolide no tempo e se convirta nun premio de referencia no ámbito cultural galego”.