El Concello de Viveiro inicia en los próximos días inspecciones las viviendas del casco histórico para comprobar su estado tras los últimos temporales y, en caso de ser necesario, "adoptar medidas urxentes".

La alcaldesa, María Loureiro, emitió una providencia en la que dispone que los vigilantes urbanísticos inspeccionarán las viviendas de la zona antigua para determinar si les afectaron los temporales de los últimos meses y valorar si son necesarias actuaciones por motivos de seguridad.

"Trátase dunha medida preventiva por parte do Concello, consciente de que as condicións meteorolóxicas foron moi adversas e co obxectivo de evitar maiores problemas", dice Loureiro, que insta a los vecinos y residentes a comunicar al ente local las deficiencias que detecten.