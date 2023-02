El Concello de Viveiro habilita un bus de urgencia para que 25 personas viajen a A Coruña

El gobierno municipal de Viveiro tuvo que gestionar este domingo de urgencia un autobús ante el problema surgido con el servicio discrecional de Arriva a Santiago y A Coruña, ya que la empresa Arriva puso un autobús sin suficientes plazas para albergar a todos los viajeros que lo necesitaban. Finalmente fue obvio que la gente no cabía y se decidió que en ese bus fuesen los viajeros a Santiago, pero los que iban a A Coruña, unos 25, tendrían que esperar otra solución. De ellos, unos 18 eran estudiantes, algunos con exámenes este lunes.

A partir de ahí comenzó a cundir el nerviosismo entre los padres dado que veían que podían quedarse sin viajar y se pusieron en contacto con la alcaldesa, María Loureiro, para tratar de buscar una solución. El concejal Suso Fernández fue el que optó por hacer que el Concello contratase un autobús para llevar a los jóvenes lo antes posible a su destino ante la imposibilidad de contactar con nadie de la empresa.

Suso Fernández indicó que hablaron primero con la jefa territorial de Mobilidade, quien acabó por gestionar otro autobús de Arriva, aunque su salida se haría pasadas las nueve de la noche, con los problemas que esto causaría a los viajeros, por un retraso de más de tres horas.

El edil vivariense explicó que esto no es la primera vez que pasa y que ya se habían quejado anteriormente, pero dijo que los padres se sentían sobre todo "nerviosos e impotentes" por no poder hablar con nadie de la empresa "xa que non teñen servicio na estación de autobuses e non había forma de localizar a ninguén, aínda que a xefa territorial nos axudou". Dice que no puede ser que "esto estea pasando de forma reiterada xa que é unha discriminación, parece que estamos totalmente illados sen que ninguén nos faga ningún caso, e queremos que se nos dea unha solución, porque algo puntual pode pasarlle a calquera, pero algo que se está repetindo significa que non se está a dar un bo servicio, como tería que facer Arriva".