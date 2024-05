El Concello de Viveiro desconoce el interés de entidades por el Casino

El Concello de Viveiro desconoce que haya entidades interesadas en hacerse con la concesión del Casino de Viveiro, cuyo edificio y entorno revirtieron al organismo autonómico Portos de Galicia cuando se extinguió la sociedad centenaria que gestionaba las instalaciones, cuya construcción promovieron sus socios.

Esta misma semana Portos aseguraba a este diario que la demolición de las instalaciones dejaba de ser una opción al haber interesados en hacerse con el inmueble.

La propia alcaldesa vivariense, María Loureiro, manifestaba estos días que no disponen de ninguna información de que alguna empresa quiera cogerlo, porque no nos comentaron nada. Lo que tenemos pendiente es una reunión con el actual presidente", José Antonio Álvarez Vidal.

La regidora abunda en que la última vez que desde el gobierno local preguntaron por el Casino les indicaron que "de momento no había orden de derribo, pero el Concello no tiene comunicación alguna" al respecto.

Loureiro asegura que continúan esperando una reunión solicitada con el nuevo responsable del organismo público, con el que ya tuvieron un encuentro y al que le explicaron, según comenta, que el Ayuntamiento vivariense quiere solicitar la reversión de toda la zona portuaria de Viveiro, que incluiría el entorno del Casino, dado que tienen "un proyecto que consiste en hacer unas pistas deportivas e integrar toda la zona en el casco histórico para darle continuidad".

La regidora recuerda que el gobierno municipal mantuvo reuniones con la anterior responsable de Portos, Susana Lenguas, en varias ocasiones y, les comunicó que estaba prevista la demolición del edificio, algo que ahora se descarta.

Además, Loureiro convocó un pleno para debatir someter al parecer de la corporación local la propuesta para solicitar la cesión al Concello de toda la zona portuaria. Dicha reversión afectaría también al muelle antiguo de la ciudad (ambos de titularidad autonómica), pero la iniciativa no llegó a materializarse por su elevado coste. "Me pregunto por qué el PP no va sacar fotos en esa zona o en el muelle de Viveiro, que también está en un estado deplorable".

Cita con Costas por la reversión del muelle antiguo y el acceso a la playa de Sacido

La regidora vivariense también solicitó otra reunión en Madrid con la directora de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, que está pendiente de fijar fecha, para abordar precisamente el proceso de reversión de la antigua zona portuaria de Viveiro, es decir, del muelle que ahora se utiliza como zona de aparcamiento, con la intención de que Costas solicite su cesión para revertirlo al Concello vivariense al haber perdido por completo la función portuaria que cumplía en la antigüedad, dado que ahora el muelle pesquero está en Celeiro.

María Loureiro tiene previsto asimismo tratar otros asuntos con la responsable estatal, entre los que figura la recuperación del proyecto para el acceso a la playa de Sacido, que lleva cerrado varios años a consecuencia de unos desprendimientos. La regidora asegura que está previsto publicarlo y licitarlo para subsanar una situación que suscitó quejas vecinales y políticas en estos años.