El Concello de Viveiro asegura que cada año se vuelca con el Resurrection

La alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, insiste en que no quiere entrar en ningún tipo de polémica con la organización del Resurrection Fest, pero reconoce sentirse extrañada de que uno de sus creadores y máximo responsable, Iván Méndez, lamentase ayer en una entrevista en este diario la falta de apoyo institucional sin la que aseguraba que no podrían continuar con esta cita musical, si bien Méndez no se refirió a ninguna administración en particular. Loureiro sostiene que aunque es cierto que el Ayuntamiento no destina subvenciones nominativas a la empresa que organiza el festival, se vuelca de tal forma con ellos "que no sé qué más podemos ofrecerles, porque la verdad es que todo lo que tenemos está a su completa disposición".

La regidora se muestra "muy agradecida" de que Viveiro acoja un festival tan importante "porque no se puede negar en ningún momento el enorme impacto económico que tiene no ya solo para Viveiro, para toda la comarca de A Mariña", y añade que a nivel de retorno publicitario "es impagable, eso es así, es la realidad". Dice que "la hostelería, los bares, hoteles, gente que tiene alquileres... En solo unos días podría decirse que cubren prácticamente el mes entero". "Para nosotros", continúa Loureiro, "lo cierto es que una suerte porque viene a Viveiro gente del extranjero que de otra forma es seguro que nunca se les ocurriría venir aquí. Y en todo esto hay que decir que el mérito de la organización es enorme porque se esmeran muchísimo tanto con el cartel como con la organización hasta de los detalles más pequeños".

APOYO INICIAL. Sin embargo Loureiro entiende que también hay que decir que todo esto lo consiguieron en parte porque desde el primer momento encontraron una implicación completa "porque desde la primera edición Melchor Roel les apoyó de forma incondicional, incluso soportando críticas de muchos de los que ahora vienen aquí a sacarse fotos con ellos. Por eso no sé muy bien a qué se referían con implicación de administraciones porque el Ayuntamiento estuvo con ellos siempre. No podemos implicarnos más".

La regidora desgrana cuestiones como "todas las zonas de acampada que usan gratuitamente, el pabellón, todo el recinto de Lavandeiras que es íntegro para ellos, se les cierra la piscina para uso exclusivo, dedicamos muchísimo personal a ayudarles en montaje... No creo que se pueda implicar nadie mucho más".

Dice que a eso hay que añadir "cuestiones de limpieza y también de seguridad. Por ejemplo en los últimos años estábamos en Alerta 4 por temor a atentados yihadistas y la Policía Local y Nacional no era suficiente. Se trajeron agentes de localidades como Ferrol o Lugo para apoyar y eso nos repercutió una barbaridad. Eso sin contar todo lo que altera cuestiones como la vida vecinal esos días incluso a nivel de cosas como la recogida de basura" y concluye que esto debe ser tenido en cuenta también.

Un festival que lo cambió todo

El Resurrection Fest vio la luz casi como la oportunidad de traer a Viveiro algunas bandas que les gustaban a sus creadores. Pero quien tuviese buen ojo ya pudo notar algo raro: aquel año, sin ningún precedente, arribó a esta apartada localidad (dentro del panorama musical internacional) un grupo como Sick of it All. Era una declaración de intenciones.



10 millones de impacto económico

Las cifras bailan. Una de las últimas situó el impacto económico directo en 8,5 millones, pero es fácil anticipar que a ese dinero hay que añadir otro indirecto que lo elevaría con facilidad a los 10.



Los apoyos

María Loureiro recordó que el Concello no hace subvenciones nominativas porque la empresa organizadora "cuenta con un apoyo muy importante de la Diputación" y cree que también "a gente tiene que saber que es cierto que la Xunta les ayuda desde hace cinco o seis años, pero es que este festival tiene 15, y aquí Roel les apoyó siempre y la Diputación casi inmediatamente·.