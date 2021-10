El Concello de Viveiro anima a los vecinos a asistir a la manifestación de Vestas

El Concello de Viveiro anima a todos los vecinos del municipio y la comarca a apoyar la manifestación que convocan los trabajadores de Vestas este sábado para protestar por el cierre de la fábrica. La salida es a las doce de la rotonda de A Misericordia y terminará en la Praza Maior.

El gobierno local recuerda que toda la comarca lleva tiempo "asistindo a un grave desmantelamento industrial, coa conseguinte perda de emprego e de proxectos de futuro", por lo que ve necesario movilizarse para lograr que la empresa reconsidere su decisión de cerrar o busque soluciones alternativas.

El Concello asegura que "non se pode permitir que anuncie o seu peche unha empresa que ten beneficios, que é produtiva e que recoñece o traballo dos seus empregados de Viveiro, que son un exemplo para todas as plantas que ten a empresa no resto do mundo".

El gobierno local también insta a la Xunta y al Ministerio de Industria a hacer "todo o posible" para evitar el cierre.