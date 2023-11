El Concello de Viveiro anima a presentar reclamaciones en el centro de salud

El Concello de Viveiro considera "moi grave e insostible" la situación del centro de salud de la localidad por la falta de médicos de atención primaria y de pediatras. Además hace un llamamiento a los vecinos para que presenten reclamaciones "para que a Consellería de Sanidade faga algo de forma urxente".

La alcaldesa, María Loureiro, la teniente de alcaldesa Míriam Bermúdez y los ediles Jesús Fernández, Iria Cotelo y Lara Fernández acudieron este miércoles al centro, donde firmaron sus reclamaciones.

"Non hai pediatra dende decembro do ano pasado e só hai dous médicos no centro de saúde, pero teñen que atender as urxencias e moitos días non son capaces de atender as citas de atención primaria", asegura Loureiro. Bermúdez añade que "ademais teñen que dar servizo aos veciños e veciñas de O Vicedo e de Ourol, polo que a atención sanitaria é moi deficiente".

Desde el Sergas recuerdan que es imposible cubrir todas las ausencias por la falta de profesionales en las listas de contratación y que hacen todo lo que está en su mano con los recursos de los que disponen.