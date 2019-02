O Concello de Trabada investiu máis de 1,5 millóns en infraestruturas neste mandato

O EQUIPO de Goberno do Concello de Trabada investiu 1,5 millóns de euros en novas dotacións públicas que contribuíron a mellorar a calidade de vida dos preto 1.200 veciños e veciñas da vila.

Por iso dende que chegamos ao goberno destinamos máis de 1.500.000 euros no acondicionamento das súas infraestruturas, e isto tradúcese tempo en mellorar a calidade de vida no rural.

Establecemos como prioridade os viais, para iso destinamos 800.000 euros, un investimento que nos permitiu asfaltar máis de 40 quilómetros de estradas municipais chegando así a reparar vías en todas as parroquias.

Outra das prioridades deste mandato é o mantemento dos inmobles municipais, e para esta finalidade adicamos 450.000 euros.

Este investimento permitiunos renovar os accesos exteriores da Casa da Cultura; facer unha reforma da planta baixa da Casa do Concello; dotar de equipamento unha aula de novas tecnoloxías; adecuar a escola de parvulitos para facer un punto de atención á infancia; rehabilitar a escola de Sante para dotar dun albergue de peregríns municipal —tanto a planta baixa e a planta alta— así como unha vivenda para familias con escasos recursos.

Destináronse 50.000 euros á mellora de infraestruturas deportivas, como a piscina ou o pavillón

Outro dos nosos proxectos que temos en marcha é a rehabilitación da antiga escola de Trabada para destinala a un museo etnográfico. Todos estes fondos permiten mellorar o servizo aos veciños e darlle uso a inmobles que anteriormente se atopaban en desuso polo seu mal estado de conservación.

A partir de agora estes inmobles volven a estar ao servizo dos veciños, a través de actividades culturais ou sociais.

Asimesmo, con outros 50.000 euros levamos a cabo reparacións en varias redes o que nos permitiu renovar varios tramos das redes de abastecemento de auga. E para as infraestruturas deportivas destinamos máis de 50.000 euros co fin de reforzar o muro de contención da piscina municipal e cambiar a cuberta do polideportivo de Sante, fomentando así a actividade deportiva do Concello.

Destinamos máis de 100.000 euros para a renovación de alumeado público para os veciños, con esta achega económica melloramos os alumeados de Pedrido, hacia a Rabexa e hacia a Choza; aumentamos o alumeado da parroquia de Sante; cambiamos as luminarias no pavillón de Sante e no núcleo de Trabada, coa finalidade de reducir o gasto derivado do consumo de enerxía eléctrica.

No que se refire ao turismo, estamos realizando un esforzo sen precedentes no Concello, participando en campañas de promoción.

Neste momento estamos traballando para manter as rutas de senderismo en bo estado ao longo de todo o ano, co esforzo que iso supón.

Día a día podemos comprobar que os nosos recursos patrimoniais e naturais son un estímulo que redunda positivamente no desenvolvemento económico do noso Concello. Xa que dende Trabada promovemos un turismo desestacionalizado que combina ocio, deporte e medioambiente.

Nesa liña, destinamos máis de 50.000 euros ao mantemento e sinalización dos distintos recursos turísticos de que dispomos no Concello.

A todo isto habería que engadirlle ademais a ampla e variada programación de actividades culturais, deportivas e turísticas que organizamos dende as diferentes áreas do Concello de Trabada durante todo o ano.