El Concello de Foz seguirá con la gestión de la residencia y licitará el servicio

El Concello de Foz seguirá gestionando la residencia de mayores y sacará a licitación el servicio. Así se confirmó tras la reunión mantenida en Santiago entre el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, y el alcalde, Fran Cajoto, además del teniente de alcalde, Fran Fanego; la edil de Servizos Sociais, Ana Rojo; y el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Castiñeira.

El nuevo acuerdo de cesión de la infraestructura se hará por otros cuatro años. "Con esta solución", explicaron desde el Consorcio, "favorécese ao persoal da residencia e aos seus usuarios, xa que se garante a continuidade en ambos os dous casos". "Así mesmo, posibilítase que os veciños de Foz sigan tendo prioridade no acceso ás prazas do centro", añadieron. Y es que si la cesión se hacía al Consorcio, este ya alertó de que no se podría asumir ni los residentes ni los trabajadores, "unha liña vermella para o Concello que non estivemos dispostos a cumprir en ningún caso: sería ilegal e inmoral", aseguró el alcalde.

El Concello aceptó este nuevo convenio, pero pidió la cesión de la propiedad del edificio y los terrenos, "para, cando menos, poder xestionar o servizo con previsión e seguridade xurídica". "Queremos resolver este problema de forma definitiva, de aí que solicitaramos a propiedade do inmoble", explicó Cajoto. "O compromiso do Consorcio é pasarnos a principios de xaneiro un borrador de convenio por catro anos que inclúa a cesión da titularidade do edificio antes da finalización do convenio", añadió.

En este sentido el Consorcio apunta a que se estudiará la situación patrimonial del inmueble "para posibilitar a transmisión da propiedade ao Concello, tendo en conta a complexidade xurídica deste trámite".

El alcalde focense reconoce que asumen "obrigados" este nuevo convenio "para que o Consorcio teña tempo suficiente neste período para transmitirlle ao Concello de Foz a titularidade da residencia, compromiso que solicitamos por escrito". También avanzó que agilizarán "no posible a licitación do servizo unha vez o Consorcio prepare a documentación necesaria, coa máxima clara de traballar por Foz e cumprir coas veciñas e veciños ante o abandono da Xunta das súas propias competencias nun edificio que de momento segue a ser da súa propiedade".

El alcalde focense también solicitó al gerente del Consorcio financiación anual "para soster unha competencia que é da Xunta, tanto no referente ao custo do servizo como do mantemento do edificio, pero a resposta foi negativa". "O escenario ao que nos empuxa a Xunta é a suba dos prezos a residentes e o incremento dos impostos municipais, xa que non hai compromiso de financiamento", indicó.

El alcalde asegura que el hecho de que la Xunta no asuma el servicio obligará a subir los precios a los residentes y los impuestos

Cajoto afirmó que el gerente del Consorcio se comprometió a "intentar conseguir unha partida de 20.000 ou 25.000 euros para instalacións do edificio".

PP: "O Concello ten que sacar a licitación canto antes o novo concurso"

Tras el encuentro también se pronunció el portavoz popular, que mostró su satisfacción: "Comprobamos que non hai ningún problema para renovar esa cesión, tampouco parece haber maior problema para chegar a un acordo para a cesión definitiva. Entendemos que unha vez dadas estas circunstancias o Concello de Foz ten que sacar a licitación canto antes o novo concurso, que xa debera ter feito hai catro meses, así como a decisión de recibir catro anos esta residencia, non o fixo e agora imos bastante apurados, pero estamos contentos".

Precisamente a la asistencia de Castiñeira se refirió Cajoto: "No pleno rexeitou de forma directa, clara e rotunda, diante dos traballadores e familiares da residencia, colaborar co Concello e facilitar ningunha reunión e o venres mudou de idea". "Esperamos que non sexa só verniz e se manteña no tempo leal ás veciñas e veciños de Foz", dijo. Cajoto también lamentó que la conselleira de Política Social no los haya recibido.