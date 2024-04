El Concello de Ribadeo, engañado el 8-M

La concejala ribadense de Benestar Social, Elena Sierra, admitió en una sesión plenaria que fueron engañados y que a consecuencia de ello un grupo de mujeres que estaba realizando un viaje, en principio de relax, al balneario de Cuntis con ocasión del Día Internacional de la Mujer el propio 8 de marzo, se vieron envueltas de repente en una sesión de venta colectiva de la que no podían salir.

El grupo municipal del BNG había preguntado por esta cuestión en varias ocasiones al gobierno municipal aunque no había obtenido respuesta.

Sin embargo, en el último pleno de la corporación municipal la concejala del Bloque Raquel Ferreira sí obtuvo respuesta por parte de Elena Sierra, quien aseguró que en realidad la organización, a cargo del Concello, también había sigo engañada y no sabían que las mujeres tendrían que asistir a esa sesión de venta de una forma obligatoria. Además, la responsable ribadense de Benestar Social relató también que cuando se vieron en dicha situación y comprobaron que las mujeres que estaban en ese viaje de convivencia trataron de solucionarlo, pero indica que ya era demasiado tarde y no pudieron hacer nada para evitarles dicha sesión.

El BNG de Ribadeo no se cree la respuesta

Desde el BNG ribadense, en cambio, no se muestran convencidos de esa respuesta de la responsable popular, porque la propia Raquel Ferreira recordó que ya avisaron desde un principio que no podían comprender cómo era posible que "no cartaz da actividade dita empresa aparecese sendo a colaboradora principal da mesma". También se quejó de que siguen sin saber cuál fue la aportación de esa empresa al viaje que, en todo caso, criticaron que se hiciese justo el 8-M, un día por semana cuando no podían ir muchas mujeres.