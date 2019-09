El Concello de Ribadeo cedió toda su parte de la Torre de los Moreno

La Torre de los Moreno ya es propiedad en un 81% de la empresa Paisajes de Asturias, después de que el Concello de Ribadeo permutase su parte de este inmueble, de algo más del 21 por ciento, por un edificio en la Praza de Abaixo, que será la nueva sede del juzgado de paz. Un cambio que permite legalmente a dicha empresa iniciar la rehabilitación y mejora de la Torre, con lo que se garantizaría su conservación. Un aspecto en el que hizo hincapié el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, al valorar la nueva situación de un edificio emblema de la localidad. "Avanzamos dunha maneira definitiva na situación da Torre dos Moreno, que era insostible, tanto polo estado de conservación como polo perigo para terceiros por desprendementos de anacos de fachada ou da cuberta", apunta el mandatario.

Suárez Barcia destaca además que la solución acordada era la única posible al no poder el ente municipal "facerse cargo do resto do inmoble e asumir a maiores a rehabilitación integral do edificio" y recuerda que fue una decisión en la que "sempre" se tuvo en cuenta "o consello e o criterio dos técnicos na materia".

Unos técnicos que también valoraron la permuta del 21,25% de la parte municipal por un edificio en la Praza de Abaixo "cun valor superior" y que albergará el juzgado de paz cuando se termine su rehabilitación, para lo que la empresa tiene dos años. "Queremos que, entre outros servizos, se ubique o xulgado de paz, xa que a Xunta só puxo problemas e non facilitou axudas para rehabilitar as actuais instalacións do xulgado".

UN EDIFICIO QUE ES BIC. La Torre de los Moreno está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), una calificación que obliga a los propietarios a atenerse a diversa normativa, como la Lei do Patrimonio de Galicia que, entre otras cuestiones, implica un horario de apertura al publico para visitas, todo ello "máis aló das actividades que lexitimamente os propietarios pretendan desenvolver aí", señala el regidor.

El Gobierno gallego respalda la cesión de la parte municipal de la Torre, cuya consulta es obligatoria al ser BIC. "Cultura e Facenda responderon que non vían problema e non quixeron exercitar o dereito de retracto", dice Suárez.