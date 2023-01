El Concello de Ribadeo arranca la puerta de la Illa Pancha

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ordenó esta mañana la retirada de la puerta de acceso a la Illa Pancha, que literalmente arrancaron de sus goznes operarios municipales. Acompañado del concejal Jorge Díaz y la Policía Local los operarios procedieron a retirar la puerta a orden del alcalde porque este asegura que tras "conversaciones infructuosas" con el concesionario de los apartamentos turísticos del faro de dicho islote, José Luis López Braña, de la empresa Eirobra, este no garantiza el libre acceso a la Illa Pancha tal y como el regidor indica que apuntan las sentencias al respecto.

López Braña, por su parte, reaccionó presentando una denuncia ante la Autoridad Portuaria, titular de la Illa Pancha, al entender que el Concello no tiene autoridad para realizar esa acción y ante la Guardia Civil “por si esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de abuso de autoridad, prevaricación administrativa, daños en bienes públicos, y robo con fuerza en las cosas".

El alcalde, por su parte, justificó esta acción sorprendente apuntando que "hai sentencias claras" sobre la obligatoriedad de permitir el libre acceso a la Illa Pancha y asegura que Eirobra no lo hace: “Estes feitos non son puntuais senón que se levan dando en todo este tempo dun xeito ou doutro, ben con reclamacións que recibimos no Concello de persoas que queren entrar e non poden. E un letreiro que puxo a Autoridade Portuaria hai un tempo advertindo que o paso era libre para todo o mundo non existe a día de hoxe e a Policía Local hoxe constatoume que non se podía acceder nunha hora prudente, ás dez menos vinte da mañá”, motivando así esta determinación.

La empresa concesionaria no lo ve así y asegura que esta acción supone “una ruptura unilateral y arbitraria del acuerdo alcanzado con la Autoridad Portuaria respecto de la regulación del acceso a Isla Pancha que permita el libre acceso del público a todo el espacio” y asegura que es “un ejemplo más de la persecución y hostigamiento al que tiene sometida a esta mercantil con el solo propósito de amedrentar e impedir el libre ejercicio de la actividad empresarial, habiendo incurrido en un abuso de la autoridad al realizar actuaciones para las que carece de competencia”.

Pero el regidor ribadense insistió en las "sentencias firmes" que obligan a mantener abierto el acceso a la Illa Pancha y añadió que “Ribadeo non pode ser tratado así. Son uns irresponsables e desde logo a paciencia ten un límite. Non se pode privar do dominio público polo capricho dun concesionario que non cumpre coas súas obrigas, nin pola Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao, que é a titular da illa, porque non está cumprindo o pactado. Todo canto diálogo, canta educación levamos posto en todo este proceso con todas as sentenzas gañadas e ao final un faise a pregunta: pero isto qué é? onde vivimos? O dominio público vai estar aberto porque o di a lei, non porque o diga o alcalde de Ribadeo, e porque o referendou a xustiza de maneira clara. Así que morto o can eliminouse a rabia, é dicir elimínase a porta e listo".