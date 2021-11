El Concello ribadense está pendiente de unos dos millones para el asilo

El Concello de Ribadeo se encuentra a la espera de resolver los problemas administrativos que se está encontrando para financiar la reforma completa del hospital asilo San Sebastián y San Lázaro que se encuentra en la villa ribadense pero con unas instalaciones ya anticuadas y que es necesario renovar. Para hacerlo disponen de un proyecto que ya fue aprobado por la Xunta y que tiene un coste de 1,5 millones de euros. Pero el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, recuerda que a eso será necesario añadir todo lo referente a equipamiento "que non vai a ser pouco".

Una parte del dinero que necesitan para esa obra podría venir de la inesperada herencia recibida de un médico ribadense fallecido, Francisco Moreda. Sin embargo incluso la recepción de dicha herencia está siendo problemática.

Una parte de ella es un piso en la calle Reynante de Ribadeo que por el momento no encuentra comprador pese a que ya se convocaron dos subastas públicas para su venta. Ahora buscarán una tercera con un precio de salida más bajo que los 200.000 euros en los que salió la última vez y que el propio Fernando Suárez entendía que era una cifra "a prezo de mercado, pero a realidade é que ninguén optou a compralo".

Al margen de ese piso, la herencia de Moreda son unos valores que también están dando problemas con el banco en el que están depositados. Hay discrepancias con la entidad bancaria a propósito de su valor actual y esta cuestión podría acabar en los tribunales porque al parecer la cuantía en la que banco y Concello discrepan no es menor.

APOYOS. Pero mientras todo esto sigue su curso administrativo o judicial, Fernando Suárez confía en poder encontrar el apoyo para rehabilitar esta residencia "que non atopamos, no caso da Xunta, para a construción da nova, para a que si nos apoiou a Deputación dunha forma decisiva".

Por el momento el regidor ribadense reconoce que no sabe nada de cantidades "porque a xente coa que falei na Xunta non me dice absolutamente nada".

La idea que maneja el Concello es dejar estas instalaciones para mayores con cierta independencia y la residencia nueva para los que ya no la tienen porque allí se ofrecen más servicios.