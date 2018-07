El Concello de Burela prevé reducir la velocidad en la calle Eijo Garay

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, confirma que en los planes del equipo de gobierno figura reducir la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros hora en la céntrica calle Eijo Garay de la localidad. Todavía no está fijada la fecha en la que esta medida podría entrar en vigor, pero se hará siguiendo la pauta ya iniciada el pasado mes de febrero cuando se prohibió circular a más velocidad en otras calles. Ya en aquel momento, Llano no descartaba que esta medida se aplicara en otras zonas "para aumentar a seguridade do tráfico e para beneficiar ao conxunto da veciñanza". Ahora, pasados ya unos meses desde su entrada en vigor y viendo que los resultados son positivos, el Concello seguirá avanzando en reducir la velocidad en el casco urbano para aumentar la seguridad.

Desde principios de año esta limitación es efectiva en las inmediaciones de los centros de enseñanza, en la Avenida da Mariña, en la calle Castelao y en el entorno de O Cantiño. Además desde hace unos días, se mejoró la señalización viaria en la zona portuaria, concretamente en el vial de acceso a la lonja y también se pintaron señales que limitan la zona a 30 kilómetros por hora. Además, en esta zona del puerto hay instaladas bandas de reducción de la velocidad y en la Avenida da Mariña pasos de peatones elevados para evitar que los vehículos sobre pasen el límite establecido.

Con respecto a la Avenida da Mariña, Llano puntualizaba cuando se adoptó la medida, que se tomó la decisión a raíz de las quejas vecinales por la velocidad excesiva a la que circulaban los vehículos en una zona con abundante población, negocios, locales de hostelería y de acceso a la playa urbana y al paseo marítimo. También en la zona portuaria se colocaron las bandas hace tiempo y ahora se renueva la señalización horizontal con la reducción de velocidad para evitar que los vehículos puedan circular a una velocidad excesiva en una zona donde hay mucho tránsito de camiones y de personas.

APUESTA. Esta medida de reducir la velocidad en ciertas zonas se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno por humanizar la localidad. La idea con la que trabajan es que el peatón vaya ganando espacios y que la presencia de los vehículos se vaya reduciendo.

En este sentido, hace unos días que Llano defendía la semipeatonalización como la mejor fórmula para avanzar en la humanización del pueblo. De hecho, uno de los anuncios que hizo este equipo de gobierno fue el de llevar a cabo una peatonalización precisamente de la calle Eijo Garay, una decisión que levantó muchas críticas en su momento.