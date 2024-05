O Concello pretende impulsar unha terceira idade dinámica e activa

Medio milleiro de participantes gozaron dunha apaixonante xornada de celebración e convivencia no Día da 3ª Xuventude que se celebrou onte coa súa nova denominación e resultou todo un éxito. A xa tradicional cita, mudou este ano o nome no que quere ser un "guiño" a todos os maiores do concello, segundo explicou a concelleira Alejandra Fernández responsable de Servizos Socias.

Di Fernández que "o cambio ten que ver co tipo de envellecemento da xente maior hoxe en día. Cada vez son mais activos e parecíanos que o de xubilados facíaos máis vellos".

Coma noutras ocasións este ano o Concello entregou a todos os participantes un agasallo, neste caso feito polos membros da fundación Eu Son e ademais sorteouse un vale de 500 euros para unha viaxe que recaeu en María Maseda. Asemade, o Concello de Burela honrou "con moito agarimo" aos dous asistentes, home e muller, de maior idade, nun acto que segundo Fernández "se fixo dende o corazón". Neste caso os agasallados foron María Consuelo Fanego, de 99 anos, e Jesús Arnau de 93.

Carmela López (esquerda) e Alejandra Fernández, no photocall habilitado no pavillón. EP

A celebración mantivo a estrutura da última edición, cunha recepción na casa da cultura cun concerto de Acordeonistas da Mariña, comida no pavillón dos institutos e baile. Tanto a concelleira coma a alcaldesa, Carmela López, subliñaron o desexo do goberno local de que o deseño do evento respondera ás demandas dos propios maiores, que agradecen que o baile acabe cedo.

Actividades para todos

O obxectivo do Concello coa celebración do Día da 3ª Xuventude é "ter unha xornada de esparexemento e axudar a manter relacións entre as persoas desa franxa de idade" e o fin estivo "máis que logrado", destaca Fernández. Ademais apunta que moito do éxito da celebración está en que se xunta xente que non se ve ao mellor dende fai tempo. Con todo, as dúas responsables políticas destacan que un ano máis a resposta dos maiores foi "marabillosa" e dan por seguro que haberá moitas máis xornadas como esta.

Nesta liña, a celebración da Festa da 3ª Xuventude englóbase nunha serie de políticas sociais destinadas especificamente á terceira idade coas que o Concello pretende fomentar o envellecemento activo e promover a participación dos veciños de máis idade na vida social e comunitaria.

Entre as propostas municipais, López e Fernández destacan a Ximnasia Activa, que oferta dúas horas semanais de ximnasia para maiores de 60 anos na praza de abastos.

Outra iniciativa coa que á alcaldesa se mostrou especialmente ilusionada son os Paseos Saudables con Gaia, nos que as monitoras desta aula acompañarán aos maiores que se apunten ás andainas. Unha actividade coa que o Concello quere axudar a aquelas persoas que non poden saír soas á rúa. Cre López que, deste modo, estase "promovendo a saúde, e foméntanse as relacións interpersonais". Esta iniciativa bota a andar hoxe mesmo e será todos os xoves dos meses de maio e xuño.

Tamén se está a preparar unha actividade interxeracional cos socios de A Moncloa para que interactúen con xente nova e asemade o Concello traballa na posta en marcha de talleres de memoria.

Loita contra a soidade

Neste senso a alcaldesa, Carmela López, resalta que a loita contra a soidade está "no epicentro das nosas políticas sociais para os maiores". "Moitos vense obrigados a convivir coa soidade, non teñen ninguén ao seu carón e nós como Concello queremos paliar esta situación", di a alcaldesa. Nesta liña, a rexedora relata que quedou impactada cando soubo que a situación é tal que en moitos concellos hai unha responsable específicamente nomeada "concelleira de soidade".

Tanto é así, que á pregunta de cal e o reto que se plantexa de cara ao futuro, nesta materia de servizos á tercerira idade, di –e con ela coincide a concelleira Alejandra Fernández– que sen dúbida o seu reto, e mesmo o reto do goberno, é axudar á terceira idade a loitar contra a soidade.

Orgullo de Burela ao Día

Un proxecto que tivo unha grande repercusión no concello e que é todo un éxito é o Burela ao Día có que o concello creou un grupo de WhatsApp para informar aos cidadáns de todo o que acontece no municipio. "Estou moi orgullosa do ben que funciona o canal", recoñeceu López. Neste senso explica que moitas persoas de idade non leen o xornal e non navegan por internet, mais grazas a esta iniciativa, agora pódense informar nesta canle. De feito, segundo di, a xente paraa pola rúa e dille que agora poden estar ao día.

Pola súa banda, Fernández recalca que "é un pracer" ver o ben que responden os maiores a todas as actividades que se programan para eles. "Están moi informados, e moi activos, algo que dende o Concello queremos que se manteña así", subliña.