El Concello precinta un párking de As Catedrais que cobraba a los usuarios

El Concello de Ribadeo ordenó el cierre del aparcamiento de tierra que existe frente a la playa de As Catedrais ya que los actuales propietarios de los terrenos estaban cobrando por utilizarlo aunque luego devolvían el dinero con consumiciones en el bar y restaurante que hay sobre el arenal.

Sin embargo este modo de proceder no gustó al gobierno local y el alcalde, Fernando Suárez, optó por clausurarlo el viernes. Lo justificó aludiendo que el lugar se encuentra enclavado en suelo rústico "e polo tanto as normas son moi claras neste sentido, e nese tipo de solo con esa calificación urbanística non se poden desempeñar outras actividades que non sexan as tradicionais de cuestións vencelladas á agricultura, gandería ou temas así. Pero desde logo nin se pode vender artesanía nin se pode cobrar por aparcar nin se poden vender pitos asados nin cousas polo estilo".

Suárez Barcia indica que el mismo aparcamiento es en realidad "unha actividade tolerada" pero dice que "en ningún momento imos permitir que iso se explote economicamente". De hecho, dice que el cobro por aparcar "púxose en coñecemento da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), que é a que se encarga de vixiar estas cuestións en solo rústico".

Como ejemplo de que esto no es ninguna excepción, recordó que "no pasado xa houbo intentos de instalar alí outras actividades mercantís pero tamén tiveron a mesma resposta que esta, que é que non se pode practicar alí nada que non sexa unha actividade tradicional".

También reconoce que los propietarios "comezaron a meter unha pala para achaiar máis terreo, pero fíxose sen ningún tipo de autorización"".

MOLESTIAS. El cierre de este aparcamiento es un trastorno para el Concello y para los usuarios del arenal, ya que se trata de una explanada muy amplia en la que caben una gran cantidad de vehículos, pero el alcalde ribadense dice que "isto non se pode tolerar porque entón abriríamos a porta a que calquera outro propietario de fincas rurais comezase a montar nelas calquer negocio". El regidor admite que "efectivamente, agora hai menos onde aparcar, pero o Concello segue habilitando amplos espazos para poder facelo na contorna desta praia".