Ribadeo pide 400.000 euros para renovar el Pepe Barrera

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, presentó una propuesta a la Xunta de Galicia y a la Diputación para tratar de que cofinancien una actuación en el estadio municipal de fútbol Pepe Barrera. Se trata de una mejora por 400.000 euros y la idea del regidor pasa por una aportación autonómica de 175.000 euros, otra similar de la Diputación y una última de 50.000 del Ayuntamiento. Además, la idea está apoyada tanto por el Ribadeo FC como por la SD Ribadeo, las dos entidades que utilizan el terreno.

Suárez Barcia admitió que el estado del campo en este momento es "pésimo" y añadió que su drenaje no funciona y existe un desnivel inadecuado. La consecuencia de todo ello, dice, "é que nas épocas de invernía e de auga nestes últimos anos, aínda que non se use dun xeito intensivo, aparecen moitísimos problemas que dificultan o xogo nel. Así é certo que se teñen suspendido, nestes últimos anos, partidos do Ribadeo FC, así como outras moitas incidencias".

El gobierno municipal dice querer poner fin a esta situación pero aclara que no tiene capacidad económica suficiente para hacerlo, por lo que reclama el apoyo de estas dos entidades supramunicipales.

No obstante, el alcalde recalca que esto no implica que esté aparcado el proyecto de construcción de un campo de hierba artificial, pero recuerda que para ello es necesario expropiar aproximadamente el 70% del terreno necesario y que eso llevará un plazo total de unos dos o tres años y además antes quiere solucionar el problema del Pepe Barrera, que entiende que es más sencillo de reparar porque no implica tantos problemas administrativos.

De momento, para el Pepe Barrera ya hay un proyecto en el que se propone "substituír todo este firme por outro novo, cuns modernos sistemas de drenaxe, un novo sistema de rego, novo céspede e novo alumeado. Evidentemente o custo diso non é menor".