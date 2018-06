Mondoñedo crea con Acciona y Xunta la primera FP dual de eólicos de España

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) As Mercedes de Lugo contará el próximo curso con el primer ciclo superior especializado en el mantenimiento de eólicos de España. Para hacerlo posible, han suscrito un convenio la Consellería de Educación, el Concello de Mondoñedo y la compañía Acciona, —implantada desde 2011 en el municipio con una de sus firmas, Erom—. La entidad aporta la financiación para un proyecto educativo innovador y muy demandado.

El conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; Raquel Ramírez, directora de Recursos Humanos de Acciona Service —filial a la que pertenece Energías Renovables Operación & Mantenimiento (Erom)—, y la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, firmaron este viernes un convenio de colaboración para poner en marcha el ciclo el próximo curso.

En breve saldrá la convocatoria para que se inicie el periodo de matrícula. Hay 15 plazas disponibles. Los estudiantes pasarán seis meses en Lugo y el resto, hasta que se cumplan los dos años del ciclo, realizando prácticas en las instalaciones que les cede el Concello de Mondoñedo con el material de la empresa Erom. Mientras trabajen para esta firma cobrarán una beca de unos 500 euros. El centro As Mercedes, dirigido por Joaquín Expósito, cuenta con la familia profesional necesaria para impartir la formación y contratará a dos especialistas más en la materia

Durante la firma del convenio, —en la que estuvo presente el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, entre otras autoridades—, la regidora hizo alusión al cambio político en el Gobierno: «No voy a ocultar que no es un día muy alegre, pero hemos conseguido dar una buena noticia, porque este ciclo es un reto de futuro y pone al centro As Mercedes a la vanguardia de actividades innovadoras que suponen una oportunidad laboral. Además, hay que destacar que empresas como Acciona se fijen en Mondoñedo». La regidora recordó que el IES San Rosendo tiene otra FP dual puntera en el ámbito del sector forestal.

