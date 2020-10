El Concello de Lugo cedió al de Barreiros un camión motobomba que no usaba

El gobierno municipal de Barreiros cerró este miércoles con la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, un convenio mediante el cual el parque de bomberos de Lugo cede al Concello mariñano un camión motobomba por un periodo inicial de cuatro años.

Ana Ermida, mandataria barreirense, recordó que el camión motobomba del que disponía sufrió una avería el pasado verano. Era un vehículo con más de treinta años "e reparalo supoñía un investimento demasiado elevado para un vehículo desas características que ademais non garantía a súa plena operatividade, de xeito que o goberno municipal realizou todas as xestións posibles para garantir a dispoñibilidade dun vehículo deste tipo no municipio".

Tras saber que Lugo disponía de un vehículo en desuso con las características necesarias para hacer la cobertura de esos servicios en Barreiros, Ermida y la edil Carmen Veiga solicitaron la cesión a la alcaldesa lucense.

El convenio lo firmaron las dos alcaldesas, Ana Ermida y Lara Méndez, con presencia de la primera teniente de alcalde de Barreiros, Carmen Veiga, y el concejal de medio rural, Dámaso Ratoeira.

Ermida agradeció al gobierno municipal de Lugo, y particularmente a su alcaldesa, "a boa disposición amosada e as facilidades para axilizar a tramitación administrativa que permite a posta a disposición do vehículo para Barreiros xa neste momento".

Con esta cesión gratuita, Barreiros contará, una vez realizada la puesta a punto y regularizada la situación administrativa, con motobomba disponible para la prestación de servicios municipales contra incendios, limpiezas de espacios públicos o problemas de atascos en la red de sumideros municipal así como distintas tareas en caminos.

La regidora barreirense añadió que "en calquera caso, mentras o Concello non dispuxo de motobomba, estes servizos seguiron a realizarse, ben mediante a colaboración con medios de concellos veciños ou mediante a contratación dos mesmos, polo que Barreiros non perdeu en ningún momento ningún deses servizos", aclaración que realizó a raíz de las críticas vertidas por el portavoz de la oposición, el concejal del PP Alfonso Fuente.