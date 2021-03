El Concello de Foz trabaja para que se pueda abrir cuanto antes la piscina

Es media tarde de un domingo nuboso en Foz. Roberto Vizoso detiene su coche en el aparcamiento de la piscina municipal y se acerca a la puerta de entrada. Lee en un cartel que la instalación deportiva seguirá cerrada hasta nuevo aviso. Le pregunta a dos adolescentes que están sentadas en un banco con un refresco: "¿Sabéis cuando abre?". "Ni idea", responden.

La piscina municipal de Foz, cuya gestión está en manos de Hebe Sport, sigue cerrada a pesar de que la Xunta dio luz verde para que desde el pasado 26 de febrero pudieran abrir, eso sí, siempre respetando los aforos marcados, la distancia y las medidas de seguridad. Mientras que en la comarca mariñana las otras piscinas cubiertas ya están abiertas al público (Viveiro, Xove, Cervo y Ribadeo) la de Foz sigue cerrada. ¿Por qué?

La pregunta la afronta el área de deportes del Concello de Foz. No en vano, es una instalación municipal, aunque la concesión la lleve una empresa privada.

Desde el Bloque Nacionalista Galego, el grupo de gobierno que lleva el área, nos dicen que están tratando de solucionar el problema. "Estivemos falando con él durante estes días", reconocen, y añaden: "O que non podemos aceptar é que non abra, e se seguirán os pasos que nos indique Secretaría para garantir o servizo para os usuarios", dicen fuentes nacionalistas.

Decenas de deportistas preguntan a diario cuándo se va a abrir la instalación

Vizoso cuenta su situación. "Yo solía venir a nadar tres días a la semana antes de que cerraran las instalaciones deportivas, a finales de enero. Y ahora quería volver, pero al estar cerrada… Habrá que ir a otra piscina, a la de Ribadeo", dice este señor, que vive en la parroquia de Sasdónigas, en Mondoñedo. Y como Roberto Vizoso, son muchas las personas que han llamado al Concello para preguntar cuándo abre la piscina. Y otros muchos han mostrado cierto enojo por la no apertura del cubo y del gimnasio para volver a sus rutinas. Algunos de ellos se perderán como clientes para siempre, y escogerán, como Roberto, la piscina de Ribadeo, y otros la de Lieiro, en Cervo, que son las dos más cercadas al municipio de Foz.

Pero los usuarios no son los únicos perjudicados por el cierre de esta instalación, que además de la piscina tiene gimnasio. También lo son los trabajadores, que siguen en un Erte a la espera de acontecimientos. Ellos recibieron un comunicado de que la piscina seguirá cerrada, por ahora.

FACILITARLE AYUDA. Desde el área de deportes afirman que trabajan para poder facilitar las ayudas al concesionario. "O Concello non lle vai negar a axuda, pero non pode seguir pechado. Somos conscientes do prexuízo provocado polo peche obrigatorio de instalacións deportivas que decretaron dende a Xunta, pero non pode recaer nos usuarios non dando o servizo", dicen.

Este periódico ha podido saber que incluso se le ha mandado al dueño de la empresa un requerimiento para que proceda a la apertura de la instalación, pero por ahora ha hecho caso omiso. Mientras, otros como Roberto Vizoso seguirán acudiendo cada día a las puertas de la piscina a la espera de encontrar un cartel donde ponga: Próxima apertura.

El deporte como una prioridad

El BNG lleva desde el principio de este mandato al frente de la concejalía de deportes. Y siempre ha defendido que es una prioridad para ellos. "O deporte segue sendo unha prioridade para o Concello de Foz como o levamos demostrando durante esta época", dicen desde el partido nacionalista, que esperan que cuanto antes puedan llegar las ayudas prometidas por la Xunta a este sector. "Agardamos axudas da Xunta ao sector dos ximnasios, como se demandan dende hai meses", comentan. Mientras tanto, son cientos los usuarios, no solo de Foz, sino de muchos concellos limítrofes los que se ven privados de este servicio tan importante. Hay socios de la piscina de Foz procedentes de Lourenzá, Mondoñedo, Barreiros o Burela, entre otros municipios.



Espíritu constructivo. En lo que se refiere a las negociaciones con el responsable de la gestión de la piscina, señalan que siempre lo hicieron con un espíritu constructivo para intentar solucionar el problema cuanto antes y que no se vieran perjudicados no solo los usuarios sino también los trabajadores de la instalación deportiva. "Cremos que debemos incidir tamén en que sempre miramos de ir por ben", dicen desde las filas nacionalistas.