Usuarios de A Rapadoira, en Foz, podrán usar Prado de Ramos, pero sin meriendas

"Apostamos por un turismo de calidade, pero para todos", asevera el alcalde focense, el socialista Fran Cajoto, en relación con el retorno de algunos usuarios, fundamentalmente bañistas, al Prado de Ramos, la zona verde situada frente a la playa de A Rapadoira, hacia Llas, y que el anterior gobierno popular impidió su utilización como zona de esparcimiento. Prohibición es una palabra que no quiere usar el mandatario socialista, quien señala "a postura do Concello é que a xente poida disfrutar do Prado de Ramos, pero sen acampadas".

El alcalde no especifica si habrá multas para los que se salten las medidas

Tampoco el alcalde especifica si habrá multas para los que se salten las medidas y causen por ello una imagen poco deseable de una localidad que apuesta firme por el turismo como uno de sus ejes estratégicos. Lo que sí van a permitir es la que la gente pueda usar la zona verde como zona de descanso puntual y para gozar de unas impresionantes vistas del arenal más laureado de Foz.

Cajoto adelantó además que el nuevo gobierno que preside llevará a cabo un plan de ordenación de todo el entorno de A Rapadoira, que incluirá actuaciones más allá de la primera línea de playa para centrarse también en las calles adyacentes hasta As Torres e incluso ata Corporacións Muncipais. "Un plan que incluirá a revisión de todas as rúas porque estamos a detectar que hai moitos bolardos que están a ocupar estacionamentos e inclusive as beirrarúas", señaló el regidor.

Un mandatario que destaca que "o obxectivo deste plan que estamos a estudar é darlle o pulo que tiña antano esta zona e que ten que seguir a ser un punto estratéxico do noso concello, porque é unha zona de calidade", explica Cajoto, quien el próximo año quiere recuperar la Bibliopraia.