Foz contratará a 36 trabajadores este verano para "manter un servizo público de calidade"

Las previsiones son que durante los meses de verano Foz pase de los 10.200 habitantes censados a tener una población de 30.000, por lo que se hace necesario reforzar los servicios públicos. "Nunha tempada estival na que se prevé bater récords o Concello fai os deberes para reforzar os servizos municipais e manter un servizo público de calidade", asegura el alcalde, Fran Cajoto, que también pone sobre la mesa la necesidad de que se dote de personal suficiente al centro de salud, porque "non é normal que a Xunta non o reforce cando precisamente temos máis poboación e cando o persoal habitual soe desfrutar as vacacións ás que ten dereito". "Os concellos con tanta estacionalidade deberíamos ser compensados", añade.

En lo que compete a la administración local, el alcalde precisa que se cubrirán 36 nuevas plazas que se suman al aumento de la plantilla para las tareas de desbroce, jardinería u obras que se contrataron en abril y que continúan trabajando.

Para el servicio de socorrismo está previsto incorporar a 21 personas, divididas en seis socorristas y un jefe de salvamento financiados por el Concello y seis socorristas financiados por la Xunta, que harán las pruebas este viernes; además se suman seis auxiliares de playa y dos técnicos sanitarios con un plazo de presentación de instancias hasta el 22 o 23.

Para el servicio de limpieza de calles se prevé incorporara a cinco operarios a través de las ayudas para la contratación temporal de personas en riesgo de exclusión social y tres operarios más financiados por las arcas municipales, con un plazo de presentación hasta el día 23.

El área de medio ambiente, que dirige Francisco Fanego, también incorporará dos operarios para la recogida de basura. La convocatoria para estas plazas está abierta hasta el día 27.

Y en los próximos días también se abrirá la convocatoria para contratar a dos auxiliares de turismo que ayudan a la técnica en las tareas de la oficina de turismo, que durante los próximos meses recibirá a un gran número de personas que buscan información sobre la zona.

Además se abrirá una bolsa de empleo para cubrir bajas médicas en el servicio de obras.

POLICÍA LOCAL. En los refuerzos de personal de este verano también se incluye un nuevo agente de la Policía Local que estará en prácticas. Según adelantó el regidor, este policía regresará a la academia una vez termine el periodo de prácticas del verano, pero está previsto que regrese a principios del próximo año para completar la plantilla de este servicio en la localidad.

Con esta incorporación se alcanzarían los nueve agentes que recoge la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Impórtanos moito a seguridade, nese sentido teño que agradecer tamén a boa disposición da Garda Civil e a coordinación entre as dúas forzas de seguridade", afirmó Cajoto.