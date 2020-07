El Concello de Foz completa la plantilla de Policía Local con dos nuevos agentes

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, salió este miércoles a defender la gestión del gobierno local en lo que se refiere a la Policía Local anunciando que se inició el proceso selectivo para cubrir dos plazas de agente, que se sumarán a los seis efectivos actuales, que son cinco policías y un oficial jefe.

Estas declaraciones llegan después de que la semana pasada el grupo municipal del PP criticara la falta de agentes y de gestión para cubrir las vacantes de efectivos. Los populares afeaban a los socialistas que hubieran criticado la falta de agentes durante los mandatos populares cuando ahora el servicio "só dispón de cinco axentes e un oficial xefe, co que conta cun efectivo menos que cando tachaban a situación de lamentable".

En este sentido, Cajoto explicó que en febrero del año pasado el grupo municipal socialista -en aquel momento en la oposición- había instado al gobierno a convocar una oferta de empleo urgente para las plazas vacantes por jubilación y delegar en la Xunta el proceso selectivo. "O anterior alcalde pese a votar a favor no plenario desobedece o mandato da corporación e inicia o proceso de selección desde o Concello dunha praza polo procedemento de mobilidade", recuerda. Este agente tomó posesión en el mes de octubre, pero por incompatibilidad no ejerció en el municipio.

Una vez en el gobierno, Cajoto explica que en el pleno de septiembre aprobaron el convenio para que la Xunta asumiera el proceso selectivo de los policías locales. "Ante a vacante sen cubrir e unha próxima xubilación, solicítanse dúas prazas polo procedemento libre e voluntario grazas ao convenio asinado no cal a Axencia Galega de Seguridade Pública (Agasp) examina e forma a novos policías", explica el regidor, que subraya que la incorporación de estos dos nuevos agentes probablemente no sea posible hasta el año que viene porque los alumnos deben superar las pruebas teóricas y luego desarrollar un periodo de prácticas.

Además, Cajoto avanzó que las previsiones del gobierno local pasan por solicitar otra plaza en la convocatoria del año que viene.

El regidor lamentó que el gobierno actual "está sufrindo a falta de previsión e as malas decisións adoptadas polo anterior mandatario". "Espero maior colaboración da oposición para que Foz avance nunha situación tan difícil como a que nos tocou vivir este ano, colaboración que pedín no momento de traspaso de poderes e se me negou", dijo.

Más de una docena de multas por aparcar mal

Los agentes de la Policía Local de Foz interpusieron este miércoles más de una docena de multas por aparcar mal. La afluencia al casco urbano, en un día nublado que no invitaba a ir a la playa, provocó que los agentes interceptaran a bastantes vehículos incumpliendo la norma para estacionar.

Aparcamientos

El núcleo urbano focense cuenta con distintos aparcamientos para dejar el coche de forma cómoda y segura cerca de las calles centrales.