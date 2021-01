El Concello focense elimina la tasa de terrazas y basura para los hosteleros

El Ayuntamiento focense procederá a la eliminación de la tasa de las terrazas y la recogida de basura para los establecimientos de hostelería de la localidad que lo soliciten previamente. Con ello, según recordó el alcalde focense, el socialista Fran Cajoto, se retoma la medida que ya implantaron en el cierre del pasado mes de marzo.

Unas ayudas con las que buscan paliar la delicada situación económica de muchos de estos establecimientos y a las que el PP propuso que se sumaran otras inversiones. "O que non vamos permitir desde o Concello son demagoxias ou populismos nesgados e malintencionados. Estamos a ver como desde o Partido Popular de Foz se nos piden axudas de medio millón de euros, supresión de taxas e ao mesmo tempo arranxos de rúas que levan moitos anos en mal estado, da época na que estaban gobernando", asevera el regidor socialista.

Cajoto agrega que "estamos a facer un traballo serio e rigoroso, actuando onde nos permiten as leis e sendo consecuentes cos nosos actos. Non é de recibo que se pretenda, coa que está caendo, disfrazar a realidade e pretender que se invista o que non se fixo en oito anos e con menor recadación, co agravante de deixar un concello cuns gastos comprometidos maiores ca nunca", asevera.

Cree el mandatario focense que "as administracións debemos ser leais as unhas coas outras: eu persoalmente non comparto moitas das medidas para atallar o covid, pero acátoas. Non é xustificable que, sen ningún tipo de acordo ou conversa mínima, a Xunta fale en nome dos concellos para cofinanciar unhas supostas axudas ou fondos, con tres das catro deputacións en contra. Estas actitudes xeran malestar e desconfianza, nuns momentos difíciles nos que todos debemos sumar e traballar de forma conxunta":

El Ayuntamiento viene de suspender las jornadas gastronómicas en las que aportaba 2.000 euros para gastar en vales de compra entre las personas que consumieran en los bares y restaurante, pero su alcalde recuerda que "de tódolos xeitos seguiremos actuando de forma responsable e apoiando sempre ao tecido comercial local porque son moitas veciñas e veciños, autónomos e pequenos empresarios, que viven do sector servizos".

"Tódalas nosas accións van encamiñadas a apoiar e potenciar a actividade comercial, sempre de forma responsable pola persistencia da enfermidade e, no verán, fomos dos poucos concellos que fixemos pequenas actuacións musicais na rúa, cine ao aire libre e actividades culturais cunha programación moi completa de teatro e outras actividades", recuerda el mandatario local.

Cajoto ha hecho público un bando en el que recuerda a los vecinos el cierre de instituciones como la escuela de música, la basílica de San Martiño y los recintos deportivos. Los parques infantiles abren, pero hay que respetar las limitaciones de aforos.