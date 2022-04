O Concello comezou a venda dos abonos do Resu para os veciños de Viveiro

O goberno municipal de Viveiro informou do comezo da venda dos abonos para o Resurrection Fest do vindeiro verán, venda que continuará os venres para os empadroados no municipio. "Todos aqueles veciños e veciñas que queiran asistir ao Resurrection Fest teñen o desconto do 50%, en virtude do acordo que o Concello de Viveiro ten coa organización do festival", indican dende o consistorio. Hai que presentar o DNI e o pago realízase unicamente con tarxeta bancaria. "O custo é de 79 euros para as entradas normais e de 149 euros para as da zona Pandemonium", indican.

"Con esta promoción –asegura– agradécese á veciñanza a tolerancia e respecto que ano tras ano demostraron, xa que malia o efecto positivo do festival no municipio, a cita pode ocasionar algunha incomodidade á cidadanía". As entradas véndenas os venres, no primeiro andar dos claustros de San Francisco, de nove a once da mañá e das doce a dúas da tarde.

DÍA MUNDIAL DO AUTISMO. Asimesmo, o Concello súmase este sábado á reivindicación polo Día Mundial de Concienciación do Autismo e iluminará en azul a porta de Carlos V. Así mesmo, a concelleira de Benestar, Victoria Baamonde participará online nunha xuntanza da Federación de Autismo de Galicia.

Ximnasia rítmica

Campionato provincial

O pavillón municipal do Concello de Viveiro acolle hoxe en Cantarrana o campionato provincial de ximnasia rítmica. A alcaldesa da localidade, María Loureiro, di que é "unha oportunidade de ver e aplaudir o esforzo das nenas e dos seus clubs en Viveiro, polo que quero desexarlles sorte a todas".



Dende as once da mañá ata as sete da tarde haberá competicións en varias categorías con "nenas de clubs chegadas de toda a provincia".



Por outra banda, esta fin de semana xa hai actos da Semana Santa en Viveiro. A Tercera Orden Franciscana organiza mañá ás oito da tarde un víacrucis.