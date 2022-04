O Concello de Cervo enviará material aos bombeiros de Ucraína

O Concello de Cervo a través do Servizo Municipal de Extinción de Incendios, Salvamento e Protección Civil, vai enviar material para facilitar o traballo dos bombeiros en Ucraína. O alcalde, Alfonso Villares e a tenente alcalde, Dolores García Caramés achegáronse ata a sede do GES xunto con Mario Antuña, responsable do Servizo de Emerxencias Municipal e delegado en Lugo da Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) supervisaron a prepararación do envío de materiais.

Este envío realizarase despois da reunión que mantiveron o embaixador e o xefe de bombeiros ucraíno co presidente da APTB, responsables de bombeiros da Comunidade e do Concello de Madrid e ASELF (Asociación Española de Lucha contra El Fuego ), na que os representantes ucraínos expuxeron as dramáticas situacións ás que se enfrontan día a día os bombeiros en todo o país e solicitaron o apoio a través do envío de materiais para facer fronte ás diferentes situacións que se poden atopar.

O Concello de Cervo entregará de distinto material de intervención en rescates e extinción de incendios entre os que se inclúen dous equipos de excarceración, diverso material de rescate para espazos confinados e 500 litros de espumóxeno, co obxectivo de facilitar o traballo tan complexo que están a efectuar os bombeiros dese país.

O presidente da APTB de Galicia, Juan Jesús Mariño, e Mario Antuña, responsable do Servizo de Emerxencias Municipal e delegado en Lugo da asociación, agradecen a colaboración do Concello de Cervo e dos compañeiros do servizo na entrega deste material.

O rexedor, Alfonso Villares, quixo expresar o seu apoio ao pobo ucraíno e, neste caso, aos bombeiros "que están a facer unha labor moi importante nunhas condicións moi complicadas. Agardamos que o envío deste material permita axudar ao desempeño dos homes e mulleres que traballan como bombeiros neste país".